В Пенсионном фонде разъяснили новый порядок получения пенсии с учетом «иностранных документов»
В Луганске зам председателя Пенсионного фонда Татьяна Меженская призвала жителей обращаться за предварительными консультациями по применению иностранных документов при назначении или перерасчете пенсий.
Леонид Пасечник своим указом утвердил временный порядок легализации и применения документов, выданных компетентными органами иностранных государств.
«На территории ЛНР применяются без процедуры легализации все документы, которые выданы Российской Федерацией и Донецкой Народной Республикой. Это документы о стаже, в том числе, приобретенном на льготных условиях, о заработной плате, образовании и другие документы, подтверждающие те или иные обстоятельства, которые впоследствии важны для человека при пенсионном обеспечении», — рассказала Меженская.
Она отметила, что, согласно временному порядку, «на территории ЛНР без легализации применяются нотариально засвидетельствованные копии иностранных документов».
«Как к иностранному документу, у сотрудников органов Пенсионного фонда не могут возникнуть к ним претензии, эти документы применяются. Но, согласно действующему законодательству ЛНР, документы о стаже, заработной плате, возрасте и особом статусе гражданина подаются исключительно в оригинале. Чтобы люди не заблуждались по поводу применения норм указа и норм действующего законодательства в сфере пенсионного обеспечения, мы призываем граждан к предварительным консультациям в органах Пенсионного фонда ЛНР», — сказала замруководителя ведомства.
Она пояснила, что это поможет избежать дополнительных финансовых затрат «для нотариального заверения тех документов, которые не смогут быть приняты — не потому, что они иностранные, а потому что они не могут быть предоставлены в копиях».
«Доверенности, выданные в Российской Федерации, применяются на территории Республики без проведения легализации. Но они перепроверяются сотрудниками Пенсионного фонда при помощи общедоступных источников. Призываем жителей ЛНР проявить терпение, потому что на сегодняшний момент работа с иностранными документами занимает какое-то определенное время. Сотрудники на местах сейчас проходят обучение, и мы надеемся, что впоследствии эта работа будет осуществляться быстрее», — рассказала Меженская.
Она добавила, что при назначении пенсии не применяются украинские паспорта, изготовленные в виде паспортной карточки.
«Пенсия выплачивается гражданам, которые зарегистрированы и постоянно проживают на нашей территории, поэтому при предоставлении паспорта Украины, изготовленного в форме книжечки, или паспортного документа ЛНР право на пенсионное обеспечение, естественно, за человеком сохраняется», — отметила представитель ПФ.
Меженская проинформировала, что ведомством «в самое ближайшее время будет организована горячая линия конкретно по применению иностранных документов».
«Если у вас еще нет на руках иностранного документа, и вы не знаете, будет ли он нужен для пенсионного обеспечения, приходите за консультацией в органы Пенсионного фонда. С понедельника по пятницу у нас приемные дни, работают телефонные горячие линии, где вам ответят, в том числе, и на вопросы, касающиеся применения иностранных документов», — обратилась она к луганчанам Экономика - Сегодня, 18:50 125
Леонид Пасечник своим указом утвердил временный порядок легализации и применения документов, выданных компетентными органами иностранных государств.
«На территории ЛНР применяются без процедуры легализации все документы, которые выданы Российской Федерацией и Донецкой Народной Республикой. Это документы о стаже, в том числе, приобретенном на льготных условиях, о заработной плате, образовании и другие документы, подтверждающие те или иные обстоятельства, которые впоследствии важны для человека при пенсионном обеспечении», — рассказала Меженская.
Она отметила, что, согласно временному порядку, «на территории ЛНР без легализации применяются нотариально засвидетельствованные копии иностранных документов».
«Как к иностранному документу, у сотрудников органов Пенсионного фонда не могут возникнуть к ним претензии, эти документы применяются. Но, согласно действующему законодательству ЛНР, документы о стаже, заработной плате, возрасте и особом статусе гражданина подаются исключительно в оригинале. Чтобы люди не заблуждались по поводу применения норм указа и норм действующего законодательства в сфере пенсионного обеспечения, мы призываем граждан к предварительным консультациям в органах Пенсионного фонда ЛНР», — сказала замруководителя ведомства.
Она пояснила, что это поможет избежать дополнительных финансовых затрат «для нотариального заверения тех документов, которые не смогут быть приняты — не потому, что они иностранные, а потому что они не могут быть предоставлены в копиях».
«Доверенности, выданные в Российской Федерации, применяются на территории Республики без проведения легализации. Но они перепроверяются сотрудниками Пенсионного фонда при помощи общедоступных источников. Призываем жителей ЛНР проявить терпение, потому что на сегодняшний момент работа с иностранными документами занимает какое-то определенное время. Сотрудники на местах сейчас проходят обучение, и мы надеемся, что впоследствии эта работа будет осуществляться быстрее», — рассказала Меженская.
Она добавила, что при назначении пенсии не применяются украинские паспорта, изготовленные в виде паспортной карточки.
«Пенсия выплачивается гражданам, которые зарегистрированы и постоянно проживают на нашей территории, поэтому при предоставлении паспорта Украины, изготовленного в форме книжечки, или паспортного документа ЛНР право на пенсионное обеспечение, естественно, за человеком сохраняется», — отметила представитель ПФ.
Меженская проинформировала, что ведомством «в самое ближайшее время будет организована горячая линия конкретно по применению иностранных документов».
«Если у вас еще нет на руках иностранного документа, и вы не знаете, будет ли он нужен для пенсионного обеспечения, приходите за консультацией в органы Пенсионного фонда. С понедельника по пятницу у нас приемные дни, работают телефонные горячие линии, где вам ответят, в том числе, и на вопросы, касающиеся применения иностранных документов», — обратилась она к луганчанам Экономика - Сегодня, 18:50 125
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