Генпрокуратура ЛНР возбудила уголовное дело по факту подрыва подростков в Славяносербске

Генеральная прокуратура ЛНР возбудила уголовное дело по факту подрыва двух подростков в поселке городского типа Славяносербск. Об этом сообщила пресс-служба ведомства со ссылкой на управление по надзору за соблюдением законов в военной сфере.

Проверка установила, что 6 апреля примерно в 18:00 подростки гуляли на берегу реки Северский Донец в районе улицы Набережной Славяносербска. Подросток 2003 года рождения наступил на неустановленные взрывные устройства, после чего последовали взрывы, в результате которых последний получил телесные повреждения, от которых скончался на месте. Подросток 2004 года рождения в этот момент находился в нескольких метрах от места взрыва и получил осколочные ранения.

"По данному факту следственным отделом по расследованию преступлений, связанных с применением запрещенных средств и методов войны, управления по надзору за соблюдением законов в военной сфере Генеральной прокуратуры ЛНР возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных частями 1, 2 статьи 439 ("Применение запрещенных средств и методов ведения войны"), статьей 440 ("Геноцид") УК ЛНР", - говорится в сообщении.

Ранее Народная милиция ЛНР сообщала о том, что киевские силовики дистанционно минируют берег Северского Донца в районах Славяносербска и расположенного у Станицы Луганской села Николаевка.

08 апреля — Луганск