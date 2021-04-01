СБУ задержала троих бойцов ВСУ при попытке сбыть гранатометы и гранаты – Народная милиция

Сотрудники СБУ в поселке Широкий Станично-Луганского района задержали троих бойцов ВСУ при попытке сбыть оружие и боеприпасы. Об этом на брифинге сообщил офицер пресс-службы управления Народной милиции ЛНР старший лейтенант Иван Филипоненко.

"По информации нашего источника, на этой неделе в населенном пункте Широкий сотрудниками СБУ задержаны трое военнослужащих 92-й бригады при попытке сбыта оружия. При задержании у злоумышленников изъяты 7 гранатометов РПГ-22, 10 гранат Ф-1 и почти 3 тыс. патронов калибра 5,45 мм", - сказал Филипоненко.

Он добавил, что возбуждено уголовное дело по статье "Незаконное обращение с оружием и боеприпасами", в отношении задержанных проводятся следственные действия.

Филипоненко отметил, что попытки командования так называемой операцией объединенных сил ("ООС") "изъять в подчиненных частях и соединениях неучтенное оружие и боеприпасы подталкивают личный состав сбывать украденное более оперативно".

Наибольшее количество подобных нарушений наблюдается в соединениях ВСУ, находящихся в зоне "ООС" более шести месяцев, уточнил офицер пресс-службы.

Ранее официальный представитель Народной милиции ЛНР Яков Осадчий сообщал, что сотрудники СБУ за неделю выявили в зоне проведения так называемой операции объединенных сил четыре тайника с оружием и боеприпасами ВСУ, предназначавшимися для продажи.

Власти Украины начали силовую операцию против Донбасса в апреле 2014 года. Урегулирование конфликта базируется на Комплексе мер по выполнению Минских соглашений, подписанном 12 февраля 2015 года в белорусской столице участниками Контактной группы и согласованном с главами стран - участниц "нормандской четверки" (Россия, Германия, Франция и Украина). Документ, в частности, предусматривает прекращение огня и отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения.

08 апреля — Луганск