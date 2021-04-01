Боец ВСУ подорвался на своей мине из-за неуточненных карт минных полей – Народная милиция

Боец ВСУ подорвался на украинской мине из-за неуточненных карт минных полей. Об этом на брифинге сообщил офицер пресс-службы управления Народной милиции ЛНР старший лейтенант Иван Филипоненко.

"От нашего источника стало известно, что в ходе проведения инженерных работ по дооборудованию позиций в районе поселка Ольховое военнослужащий 80-й бригады ВСУ рядовой Гуринов подорвался на противопехотной мине, установленной ранее боевиками инженерно-саперной роты бригады", - сказал Филипоненко.

Он сообщил, что в результате подрыва военнослужащий получил минно-взрывные травмы "и в тяжелом состоянии доставлен в госпиталь Северодонецка".

"В ходе проведенного разбирательства прибывшими на место происшествия офицерами штаба "ООС" (так называемой операции объединенных сил) установлено, что карты минных полей подразделения не были уточнены и, несмотря на это, командиром первого батальона подполковником Баляс был отдан приказ на оборудование новых позиций, что привело к трагическим последствиям", - проинформировал офицер пресс-службы Народной милиции ЛНР.

Ранее официальный представитель Народной милиции ЛНР Яков Осадчий сообщал, что потери оперативно-тактической группировки ВСУ "Север" из-за подрывов на украинских минах с момента вступления в силу Дополнительных мер по обеспечению режима прекращения огня и контроля за его соблюдением составили 267 военнослужащих, 119 из которых погибли.

Власти Украины начали силовую операцию против Донбасса в апреле 2014 года. Урегулирование конфликта базируется на Комплексе мер по выполнению Минских соглашений, подписанном 12 февраля 2015 года в белорусской столице участниками Контактной группы и согласованном с главами стран - участниц "нормандской четверки" (Россия, Германия, Франция и Украина). Документ, в частности, предусматривает прекращение огня и отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения.

08 апреля — Луганск