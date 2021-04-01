Отставной агент ФБР США рассказал, как страна распространяет миф об "угрозе" из РФ

"Это миллиардные суммы. В США было много спецслужб, которые противодействовали СССР. Они создавали информационные диверсии, чтобы сохранить свои бюджеты. В последние годы бюджеты растут не менее чем на 10% в год", — рассказал Кимаковский.

Спецслужбы США пугают американцев Россией и плодят мифы об "опасности" страны. Об этом журналистам рассказал отставной агент ФБР.Как сообщил специальный корреспондент Федерального агентства новостей (ФАН) Игорь Кимаковский, фейки об "угрозе" со стороны России давно создают Федеральное бюро расследований (ФБР) и Центральное разведывательное управление (ЦРУ). Именно эти ведомства придумали Америке "врага" в лице России. Главной целью этой постановки являются деньги и государственное финансирование.Отставной агент ФБР США сообщил журналисту, что американские специалисты давно увлечены придумыванием новых "угроз", например, им стало некое "российское вмешательство". За это ведомства получают щедрое вознаграждение от властей. Сейчас в Штатах работает рекордное число спецслужб — их 18. Все они активно финансируются государством.Именно при поддержке спецслужб США Вашингтону удалось создать в РФ сеть, которая ведет подрывную работу против страны. В ее состав входят "Новая газета", "Проект", "Радио Свобода" (признан иноагентом в России) и другие.Николай Денежкин