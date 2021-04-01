Белоруссия отключила Литву от электропередачи

«Испытания проводятся для проверки надежности работы Белорусской энергосистемы с учетом планируемого выхода энергосистем стран Балтии из энергокольца БРЭЛЛ, объединяющего Беларусь, Россию, Эстонию, Латвию и Литву», — сообщили в ведомстве.

В Белоруссии начались испытания работы энергосистемы с отключением трансграничных линий электропередачи с Литвой. Об этом сообщило Минэнерго Белоруссии.пёЏТам уточнили, что испытания согласованы с системными операторами стран БРЭЛЛ и 24-часовая программа предусматривает отключение высоковольтных линий, наблюдение за режимом работы энергосистемы и включение высоковольтных линий с соблюдением необходимых требований безопасности.Следующий раз аналогичные испытания планируют на 11 апреля.Напомним, что к 2025 году страны Прибалтики планируют выйти из энергокольца БРЭЛЛ и присоединиться к единой энергосистеме Евросоюза. Литва уже заявила о прекращении импорта электроэнергии из Белоруссии из-за запуска АЭС. Однако сохраняется переток электроэнергии для бесперебойной и надежной работы энергокольца и поставок в Калининград.источник