Отсутствие электроснабжения в Луганске 9 апреля
Специалисты Центральных городских электрических сетей (ГЭС) 9 апреля будут временно отключать от электричества некоторые дома Жовтневого района Луганска и поселка Юбилейный в связи с плановыми ремонтными работами на линиях электропередач (ЛЭП).
В Жовтневом районе без электричества останутся:
улица Буденного, 59б, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 77, 79, 81, 83, 85, 87, 89, 91, 93, 95;
улица Вавилова, 4, 6, 8, 10, 12, 13, 15, 17, 19, 21, 23;
улица Гулака-Артемовского, 1, 2, 3, 4, 6;
улица Джамбула, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16;
улица Качалова, 89, 91, 93, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 131, 133;
улица Кулика, 64, 66, 68, 70, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86 ,87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 107, 109, 111, 113, 115, 117, 119;
улица Лебедева-Кумача, 24в, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38;
улица Тома Муни, 1, 2, 3, 4, 5а, 6а;
улица Черняховского, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9а, 10, 12;
улица 2-я Беломорская, 12а, 16а;
улица 1-я Горская, 1, 2, 3в,4, 6, 8, 10, 12;
улица КИМа, 94, 96, 98, 100, 102;
улица Ленинградская, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 79, 81, 83, 85, 87, 89, 91, 93, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103 ,104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 134, 136;
улица Минская, 46, 55, 57, 60, 62;
улица Производственная, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31;
улица Урожайная, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 33, 35, 37б.
В поселке Юбилейный электроснабжение будут отключать по таким адресам:
квартал Ворошилова, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14.
Предприятие приносит извинения за временные неудобства. Экономика - Сегодня, 18:46 256
В Жовтневом районе без электричества останутся:
улица Буденного, 59б, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 77, 79, 81, 83, 85, 87, 89, 91, 93, 95;
улица Вавилова, 4, 6, 8, 10, 12, 13, 15, 17, 19, 21, 23;
улица Гулака-Артемовского, 1, 2, 3, 4, 6;
улица Джамбула, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16;
улица Качалова, 89, 91, 93, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 131, 133;
улица Кулика, 64, 66, 68, 70, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86 ,87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 107, 109, 111, 113, 115, 117, 119;
улица Лебедева-Кумача, 24в, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38;
улица Тома Муни, 1, 2, 3, 4, 5а, 6а;
улица Черняховского, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9а, 10, 12;
улица 2-я Беломорская, 12а, 16а;
улица 1-я Горская, 1, 2, 3в,4, 6, 8, 10, 12;
улица КИМа, 94, 96, 98, 100, 102;
улица Ленинградская, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 79, 81, 83, 85, 87, 89, 91, 93, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103 ,104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 134, 136;
улица Минская, 46, 55, 57, 60, 62;
улица Производственная, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31;
улица Урожайная, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 33, 35, 37б.
В поселке Юбилейный электроснабжение будут отключать по таким адресам:
квартал Ворошилова, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14.
Предприятие приносит извинения за временные неудобства. Экономика - Сегодня, 18:46 256
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