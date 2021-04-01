Синоптики прогнозируют днем 9 апреля в ЛНР до 9 градусов тепла и дождь

Температура воздуха в Республике 9 апреля будет колебаться от нуля градусов ночью до 9 градусов тепла днем, местами пройдет слабый дождь. Об этом ЛИЦ сообщили в Центре гидрометеорологии (ЦГМ) МЧС ЛНР.

"С 21:00 8 апреля до 21:00 9 апреля на территории Луганской Народной Республики будет облачно, ночью и днем местами слабый дождь, ветер северо-восточный 9-14 м/с. Температура воздуха ночью ноль – плюс 5 градусов, днем 4-9 градусов тепла", - прогнозируют синоптики.

В ЦГМ уточнили, что в Луганске, Краснодоне, Алчевске температура воздуха ночью составит ноль – 2 градуса выше нуля, днем – плюс 7-9 градусов.

В Красном Луче, Антраците, Ровеньках и Свердловске температура воздуха ожидается ноль – плюс 2 градуса ночью и 5-7 градусов тепла днем.

Температуру в Перевальске, Стаханове и Первомайске синоптики прогнозируют от нуля до плюс 2 градусов ночью и от 6 до 8 градусов тепла днем.

Согласно климатическим данным, полученным за 180 лет метеорологических наблюдений, в Луганске самую низкую температуру ночью 9 апреля метеорологи фиксировали в 1916 году – минус 5,4 градуса. Температура самого теплого дня была зафиксирована в 1975 году и составляла плюс 30,1 градуса.

Время восхода солнца в столице ЛНР 9 апреля – 05:16, время захода – 19:38. Продолжительность светового дня составит 14 часов 22 минуты.

По предварительному прогнозу, 10-11 апреля влияние на погоду окажет поле повышенного давления, осадков не ожидается, температурный фон постепенно повысится.

08 апреля — Луганск