Vodafone объявил о повышении цен на свои услуги



Об этом сообщает сообщество «MZU — Мобільний Зв'язок України» на своей странице в Фейсбуке.

Подорожание услуги связано с ростом затрат на поддержание и развитие сети.

Следовательно, для абонентов, обслуживающихся на условиях трех тарифных планов, стоимость подключения этой услуги составит:

SuperNet Start — 1375 грн.

SuperNet Pro — 1980 грн.

SuperNet Unlim — 2860 грн.

Кроме этого, в скором времени ожидается изменение стоимости пакета услуг на месяц в данных тарифах, а именно:

SuperNet Start — 125 грн.

SuperNet Pro — 180 грн.

SuperNet Unlim — 260 грн.

О точной дате изменений стоимости месячного тарифа пока неизвестно. Новости Украины - Сегодня, 20:18 198 С 14 апреля оператор мобильной связи Vodafone Украина повышает повышает стоимость услуги «Год без абонплат» для новых подключений.Об этом сообщает сообщество «MZU — Мобільний Зв'язок України» на своей странице в Фейсбуке.Подорожание услуги связано с ростом затрат на поддержание и развитие сети.Следовательно, для абонентов, обслуживающихся на условиях трех тарифных планов, стоимость подключения этой услуги составит:SuperNet Start — 1375 грн.SuperNet Pro — 1980 грн.SuperNet Unlim — 2860 грн.Кроме этого, в скором времени ожидается изменение стоимости пакета услуг на месяц в данных тарифах, а именно:SuperNet Start — 125 грн.SuperNet Pro — 180 грн.SuperNet Unlim — 260 грн.О точной дате изменений стоимости месячного тарифа пока неизвестно. Новости Украины - Сегодня, 20:18 198

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