Vodafone объявил о повышении цен на свои услуги
С 14 апреля оператор мобильной связи Vodafone Украина повышает повышает стоимость услуги «Год без абонплат» для новых подключений.
Об этом сообщает сообщество «MZU — Мобільний Зв'язок України» на своей странице в Фейсбуке.
Подорожание услуги связано с ростом затрат на поддержание и развитие сети.
Следовательно, для абонентов, обслуживающихся на условиях трех тарифных планов, стоимость подключения этой услуги составит:
SuperNet Start — 1375 грн.
SuperNet Pro — 1980 грн.
SuperNet Unlim — 2860 грн.
Кроме этого, в скором времени ожидается изменение стоимости пакета услуг на месяц в данных тарифах, а именно:
SuperNet Start — 125 грн.
SuperNet Pro — 180 грн.
SuperNet Unlim — 260 грн.
О точной дате изменений стоимости месячного тарифа пока неизвестно. Новости Украины - Сегодня, 20:18 198
Об этом сообщает сообщество «MZU — Мобільний Зв'язок України» на своей странице в Фейсбуке.
Подорожание услуги связано с ростом затрат на поддержание и развитие сети.
Следовательно, для абонентов, обслуживающихся на условиях трех тарифных планов, стоимость подключения этой услуги составит:
SuperNet Start — 1375 грн.
SuperNet Pro — 1980 грн.
SuperNet Unlim — 2860 грн.
Кроме этого, в скором времени ожидается изменение стоимости пакета услуг на месяц в данных тарифах, а именно:
SuperNet Start — 125 грн.
SuperNet Pro — 180 грн.
SuperNet Unlim — 260 грн.
О точной дате изменений стоимости месячного тарифа пока неизвестно. Новости Украины - Сегодня, 20:18 198
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