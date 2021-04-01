Держись поближе к русским!
Сеть облетела фотография чемодана с памяткой, в которой указывается, что в случае зомби-апокалипсиса следует держаться поближе к русским туристам, так как это повысит шанс на выживание.
Надпись на фото гласит: «Как выжить. Если зомби-апокалипсис застал вас в отпуске, держитесь ближе к русским туристам, это повысит ваши шансы на выживание».
Кто-то удивился и не понял, почему надо держаться ближе к русским. Кто-то начал ёрничать и иронизировать. А кто-то всё понял и на память узелок завязал. Точно завязал!
Тифлис, 1801 год. Молодой князь Багратион в госпитале навещает своего отца.
– Послушай меня, сын. Вчера российский император Павел I подписал Манифест о присоединении Картли-Кахетии к России. Ты знаешь, сколько бед выпало на долю нашего народа за последние годы – бесчисленные набеги аварцев, разорение Тифлиса персами, уничтожение нашего народа турками. Мы должны отстоять свою свободу, сохранить себя и свою страну. Поэтому держись ближе к русским.
София, 1877 год. Старый сапожник Пламен Дончев провожает своего младшего брата Младена на войну.
– Завтра ты едешь на войну. Почти пятьсот лет османы угнетали и мучили наш народ. И мы вынуждены были это терпеть и как-то выживать. Выживать, чтобы когда-то настал час освобождения. И он близок, брат. На прошлой неделе сформирован корпус болгарских ополченцев, которым выпала честь дать смертный бой османам и вместе с войсками генерала Радецкого разгромить армию Вессель-паши. Прошу тебя, держись ближе к русским.
Билгорайский лес, Польша, 1944 год. Майор Армии Людовы Юзеф Половняк выступает перед своими бойцами.
– Аловцы, братья! Ещё вчера мы были разрозненными отрядами народной рабочей милиции, хлопских батальонов, отрядов Союза борьбы молодых. Но сегодня мы едины – мы Армия Людова. Мы едины в борьбе с немецкими оккупантами. Наша задача – разрушать шоссейные и железные дороги, взрывать мосты, пускать под откос эшелоны. Вчера партизаны генерала Фёдорова передали нам автоматы, боеприпасы, взрывчатку, медикаменты. В ближайшее время передадут ещё. Поэтому по возможности – держаться ближе к русским.
Осло, 1961 год. Полярник Гутфрит Брустад отправляет своего племянника Асбьёрна в экспедицию на норвежскую антарктическую станцию «Тролль».
– Асбьёрн, прошу тебя, будь осторожен и бдителен, строго соблюдай все правила и инструкции. База находится на окружённом льдом горном хребте и там постоянно сильный ветер. Одевайся теплее. С питанием и обмундированием там всё нормально, а вот с медициной могут быть проблемы. Знай, что по соседству есть советская база «Новолазаревская», на которой хирург смог сам себе удалить аппендикс! Помни об этом, держись ближе к русским.
Кундуз, 1982 год. Дехканин Абдулахад отправляет в столицу на учёбу свою дочь Джамилю.
– Береги себя, дочь. Хорошо учись, слушай старших, слушай дядю Бахтияра. Мы с матерью хотим, чтобы ты стала хорошим учителем. Сейчас в Кабуле наше новое правительство вместе с русскими открыли много учебных заведений, там много молодёжи, студентов. Но люди гор по-прежнему не хотят, чтобы наступил мир. Не забывай об этом, береги себя, держись ближе к русским.
Дели, 2004 год. Владелец компании «Great Eastern Shipping» господин Капур инструктирует капитана сухогруза, направляющегося в Европу.
– И будьте осторожны у берегов Сомали. Там участились случаи нападения пиратов. Буквально вчера пираты напали на танкер «Монерон», перевозивший нефть из Саудовской Аравии в Кению. Подошли на моторных лодках и обстреляли из автоматов и гранатомётов. Установи постоянно дежурство. А лучше всего проходи Аденский залив с кем-нибудь в паре. Желательно с военным кораблём. И если получится, держись ближе к русским.
Дамаск, 2016 год. Домохозяйка Азра провожает мужа, капитана сирийской армии Фарида.
– Дорогой, я надеюсь, что этот кошмар в Алеппо скоро закончится. Бедные люди! За что им всё это?! Столько бед и страданий, о, небеса! Не волнуйся за нас с детьми, у нас всё будет хорошо. Завтра мы купим продукты и отнесём бабушке. Мы знаем, что вы обязательно разобьёте этих шайтанов, иначе и быть не может! Но я прошу, береги себя! Держись ближе к русским.
Казалось бы, времена идут – год за годом, за веком век. Меняются люди, меняются эпохи.
Но что-то неуловимое, против которого бессилен ветер времени, остаётся.
И частью этого неуловимого является то самое пожелание, призыв, мольба – «держись ближе к русским!»
Сергей Василье
Надпись на фото гласит: «Как выжить. Если зомби-апокалипсис застал вас в отпуске, держитесь ближе к русским туристам, это повысит ваши шансы на выживание».
Кто-то удивился и не понял, почему надо держаться ближе к русским. Кто-то начал ёрничать и иронизировать. А кто-то всё понял и на память узелок завязал. Точно завязал!
Тифлис, 1801 год. Молодой князь Багратион в госпитале навещает своего отца.
– Послушай меня, сын. Вчера российский император Павел I подписал Манифест о присоединении Картли-Кахетии к России. Ты знаешь, сколько бед выпало на долю нашего народа за последние годы – бесчисленные набеги аварцев, разорение Тифлиса персами, уничтожение нашего народа турками. Мы должны отстоять свою свободу, сохранить себя и свою страну. Поэтому держись ближе к русским.
София, 1877 год. Старый сапожник Пламен Дончев провожает своего младшего брата Младена на войну.
– Завтра ты едешь на войну. Почти пятьсот лет османы угнетали и мучили наш народ. И мы вынуждены были это терпеть и как-то выживать. Выживать, чтобы когда-то настал час освобождения. И он близок, брат. На прошлой неделе сформирован корпус болгарских ополченцев, которым выпала честь дать смертный бой османам и вместе с войсками генерала Радецкого разгромить армию Вессель-паши. Прошу тебя, держись ближе к русским.
Билгорайский лес, Польша, 1944 год. Майор Армии Людовы Юзеф Половняк выступает перед своими бойцами.
– Аловцы, братья! Ещё вчера мы были разрозненными отрядами народной рабочей милиции, хлопских батальонов, отрядов Союза борьбы молодых. Но сегодня мы едины – мы Армия Людова. Мы едины в борьбе с немецкими оккупантами. Наша задача – разрушать шоссейные и железные дороги, взрывать мосты, пускать под откос эшелоны. Вчера партизаны генерала Фёдорова передали нам автоматы, боеприпасы, взрывчатку, медикаменты. В ближайшее время передадут ещё. Поэтому по возможности – держаться ближе к русским.
Осло, 1961 год. Полярник Гутфрит Брустад отправляет своего племянника Асбьёрна в экспедицию на норвежскую антарктическую станцию «Тролль».
– Асбьёрн, прошу тебя, будь осторожен и бдителен, строго соблюдай все правила и инструкции. База находится на окружённом льдом горном хребте и там постоянно сильный ветер. Одевайся теплее. С питанием и обмундированием там всё нормально, а вот с медициной могут быть проблемы. Знай, что по соседству есть советская база «Новолазаревская», на которой хирург смог сам себе удалить аппендикс! Помни об этом, держись ближе к русским.
Кундуз, 1982 год. Дехканин Абдулахад отправляет в столицу на учёбу свою дочь Джамилю.
– Береги себя, дочь. Хорошо учись, слушай старших, слушай дядю Бахтияра. Мы с матерью хотим, чтобы ты стала хорошим учителем. Сейчас в Кабуле наше новое правительство вместе с русскими открыли много учебных заведений, там много молодёжи, студентов. Но люди гор по-прежнему не хотят, чтобы наступил мир. Не забывай об этом, береги себя, держись ближе к русским.
Дели, 2004 год. Владелец компании «Great Eastern Shipping» господин Капур инструктирует капитана сухогруза, направляющегося в Европу.
– И будьте осторожны у берегов Сомали. Там участились случаи нападения пиратов. Буквально вчера пираты напали на танкер «Монерон», перевозивший нефть из Саудовской Аравии в Кению. Подошли на моторных лодках и обстреляли из автоматов и гранатомётов. Установи постоянно дежурство. А лучше всего проходи Аденский залив с кем-нибудь в паре. Желательно с военным кораблём. И если получится, держись ближе к русским.
Дамаск, 2016 год. Домохозяйка Азра провожает мужа, капитана сирийской армии Фарида.
– Дорогой, я надеюсь, что этот кошмар в Алеппо скоро закончится. Бедные люди! За что им всё это?! Столько бед и страданий, о, небеса! Не волнуйся за нас с детьми, у нас всё будет хорошо. Завтра мы купим продукты и отнесём бабушке. Мы знаем, что вы обязательно разобьёте этих шайтанов, иначе и быть не может! Но я прошу, береги себя! Держись ближе к русским.
Казалось бы, времена идут – год за годом, за веком век. Меняются люди, меняются эпохи.
Но что-то неуловимое, против которого бессилен ветер времени, остаётся.
И частью этого неуловимого является то самое пожелание, призыв, мольба – «держись ближе к русским!»
Сергей Василье
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