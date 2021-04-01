Держись поближе к русским!

Сеть облетела фотография чемодана с памяткой, в которой указывается, что в случае зомби-апокалипсиса следует держаться поближе к русским туристам, так как это повысит шанс на выживание.Надпись на фото гласит: «Как выжить. Если зомби-апокалипсис застал вас в отпуске, держитесь ближе к русским туристам, это повысит ваши шансы на выживание».Кто-то удивился и не понял, почему надо держаться ближе к русским. Кто-то начал ёрничать и иронизировать. А кто-то всё понял и на память узелок завязал. Точно завязал!Тифлис, 1801 год. Молодой князь Багратион в госпитале навещает своего отца.– Послушай меня, сын. Вчера российский император Павел I подписал Манифест о присоединении Картли-Кахетии к России. Ты знаешь, сколько бед выпало на долю нашего народа за последние годы – бесчисленные набеги аварцев, разорение Тифлиса персами, уничтожение нашего народа турками. Мы должны отстоять свою свободу, сохранить себя и свою страну. Поэтому держись ближе к русским.София, 1877 год. Старый сапожник Пламен Дончев провожает своего младшего брата Младена на войну.– Завтра ты едешь на войну. Почти пятьсот лет османы угнетали и мучили наш народ. И мы вынуждены были это терпеть и как-то выживать. Выживать, чтобы когда-то настал час освобождения. И он близок, брат. На прошлой неделе сформирован корпус болгарских ополченцев, которым выпала честь дать смертный бой османам и вместе с войсками генерала Радецкого разгромить армию Вессель-паши. Прошу тебя, держись ближе к русским.Билгорайский лес, Польша, 1944 год. Майор Армии Людовы Юзеф Половняк выступает перед своими бойцами.– Аловцы, братья! Ещё вчера мы были разрозненными отрядами народной рабочей милиции, хлопских батальонов, отрядов Союза борьбы молодых. Но сегодня мы едины – мы Армия Людова. Мы едины в борьбе с немецкими оккупантами. Наша задача – разрушать шоссейные и железные дороги, взрывать мосты, пускать под откос эшелоны. Вчера партизаны генерала Фёдорова передали нам автоматы, боеприпасы, взрывчатку, медикаменты. В ближайшее время передадут ещё. Поэтому по возможности – держаться ближе к русским.Осло, 1961 год. Полярник Гутфрит Брустад отправляет своего племянника Асбьёрна в экспедицию на норвежскую антарктическую станцию «Тролль».– Асбьёрн, прошу тебя, будь осторожен и бдителен, строго соблюдай все правила и инструкции. База находится на окружённом льдом горном хребте и там постоянно сильный ветер. Одевайся теплее. С питанием и обмундированием там всё нормально, а вот с медициной могут быть проблемы. Знай, что по соседству есть советская база «Новолазаревская», на которой хирург смог сам себе удалить аппендикс! Помни об этом, держись ближе к русским.Кундуз, 1982 год. Дехканин Абдулахад отправляет в столицу на учёбу свою дочь Джамилю.– Береги себя, дочь. Хорошо учись, слушай старших, слушай дядю Бахтияра. Мы с матерью хотим, чтобы ты стала хорошим учителем. Сейчас в Кабуле наше новое правительство вместе с русскими открыли много учебных заведений, там много молодёжи, студентов. Но люди гор по-прежнему не хотят, чтобы наступил мир. Не забывай об этом, береги себя, держись ближе к русским.Дели, 2004 год. Владелец компании «Great Eastern Shipping» господин Капур инструктирует капитана сухогруза, направляющегося в Европу.– И будьте осторожны у берегов Сомали. Там участились случаи нападения пиратов. Буквально вчера пираты напали на танкер «Монерон», перевозивший нефть из Саудовской Аравии в Кению. Подошли на моторных лодках и обстреляли из автоматов и гранатомётов. Установи постоянно дежурство. А лучше всего проходи Аденский залив с кем-нибудь в паре. Желательно с военным кораблём. И если получится, держись ближе к русским.Дамаск, 2016 год. Домохозяйка Азра провожает мужа, капитана сирийской армии Фарида.– Дорогой, я надеюсь, что этот кошмар в Алеппо скоро закончится. Бедные люди! За что им всё это?! Столько бед и страданий, о, небеса! Не волнуйся за нас с детьми, у нас всё будет хорошо. Завтра мы купим продукты и отнесём бабушке. Мы знаем, что вы обязательно разобьёте этих шайтанов, иначе и быть не может! Но я прошу, береги себя! Держись ближе к русским.Казалось бы, времена идут – год за годом, за веком век. Меняются люди, меняются эпохи.Но что-то неуловимое, против которого бессилен ветер времени, остаётся.И частью этого неуловимого является то самое пожелание, призыв, мольба – «держись ближе к русским!»Сергей Василье