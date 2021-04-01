Более 90 ДТП с участием водителей мототехники произошло в Республике в 2020 году – МВД ЛНР

Более 90 дорожно-транспортных происшествий с участием водителей мототехники произошло в Республике в минувшем году. Об этом сообщил Центр общественных связей (ЦОС) МВД ЛНР.

"В 2020 году произошло 95 дорожно-транспортных происшествий, в которых 2 человека погибли и 81 человек травмирован", - говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что уже в этом году "произошло пять ДТП с участием водителей мототехники, в результате которых один человек погиб и два человека получили травмы".

ЦОС напомнил, что согласно законодательству для управления мопедами, мотоциклами, мотороллерами, другими двухколесными транспортными средствами независимо от рабочего объема двигателя или мощности электродвигателя и мотоколясками необходимо иметь водительское удостоверение категории "А". Для его получения лицам, достигшим 16-летненого возраста, необходимо пройти обучение в учебном учреждении, осуществляющем подготовку и переподготовку водителей транспортных средств, сдать теоретический и практический экзамены в подразделениях МРЭО УГИБДД МВД ЛНР.

"При этом все вышеперечисленные транспортные средства должны быть зарегистрированы в УГИБДД МВД ЛНР, иметь свидетельство о регистрации (талоны временной регистрации), а также государственные номерные знаки ЛНР", - подчеркнули в ведомстве.

Там напомнили, что за управление мопедами без водительского удостоверения предусмотрен штраф в размере от 5 до 10 тыс. рублей, при этом мопед помещается на специализированную стоянку.

"Что касается мер, которые УГИБДД принимает в отношении юных водителей, то они следующие: в случае остановки лица, достигшего 16-летнего возраста, не имеющего права управления, инспектором составляется административный протокол", - рассказали в МВД.

В Министерстве добавили, что в случае выявления несовершеннолетнего, не достигшего 16-летнего возраста, "данное лицо доставляется в территориальный отдел внутренних дел, где им занимаются сотрудники отдела по делам несовершеннолетних, которые в свою очередь могут вынести вопрос на комиссию по делам несовершеннолетних о привлечении родителей юного нарушителя за невыполнение обязанностей по воспитанию детей".

"Уважаемые водители-мопедисты! Зарегистрируйте ваши транспортные средства в соответствии с действующим законодательством, в случае отсутствия разрешительных документов или водительского удостоверения – откажитесь от управления. Не допускайте к вождению несовершеннолетних. Не пренебрегайте правилами езды на мопеде, будьте бдительны за рулем, избегайте создания аварийных ситуаций на дороге и ни в коем случае не садитесь за руль в нетрезвом состоянии", - призвал ЦОС.

08 апреля — Луганск