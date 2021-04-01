Глава ЛНР наградил преподавателей ЛГАКИ по случаю 19-летия вуза (ФОТО)

Фото: Марина Сулименко / ЛИЦГлава ЛНР Леонид Пасечник наградил преподавателей Луганской государственной академии культуры и искусств (ЛГАКИ) имени Михаила Матусовского по случаю 19-летия вуза. Об этом с торжественного мероприятия, прошедшего в Луганском дворце культуры имени Ленина, передает корреспондент ЛИЦ.Награждение состоялось в ходе праздничного отчетного концерта ЛГАКИ "Девятнадцатая диагональ".Награды от имени главы Республики вручила заместитель председателя Правительства ЛНР Анна Тодорова."Сегодня мы празднуем 19-летие флагмана развития культуры и искусства в Луганской Народной Республике, самого яркого и творческого вуза. За многолетнюю работу ученики академии прославили нашу Республику, они стали победителями и лауреатами международных конкурсов, республиканских конкурсов. Ни одно масштабное мероприятие Республики не проходит без вас", - сказала она.Тодорова пожелала коллективу вуза "крепкого здоровья, новых творческих успехов, новых проектов и вдохновения".Распоряжением главы ЛНР "за добросовестный и плодотворный труд, преданность своему делу, значительный личный вклад в воспитание и подготовку кадров ЛНР, а также в связи с годовщиной основания Луганской государственной академии культуры и искусств имени Михаила Матусовского" грамотами награждены: заведующая учебной лабораторией кафедры кино-, телеискусства Елена Бугаец; старший преподаватель кафедры кино-, телеискусства Валентина Курчина, декан факультета изобразительного и декоративно-прикладного искусства Наталья Феденко, старший преподаватель кафедры кино-, телеискусства Ольга Гурская.От имени Правительства ЛНР "за высокий профессионализм, многолетний добросовестный труд, большую работу по эстетическому воспитанию молодежи, активную гражданскую позицию" Тодорова вручила благодарность заведующему кафедрой вокала Веронике Кабановой.От имени депутатского корпуса поздравил с праздником и вручил награды заместитель председателя Народного Совета ЛНР Андрей Сопельник.Постановлением президиума Народного Совета ЛНР "за многолетний добросовестный труд, высокое профессиональное мастерство, большую работу по эстетическому воспитанию молодежи, значительный личный вклад в развитие культуры и искусства в Луганской Народной Республике" грамотой награждена заместитель декана факультета музыкального искусства Наталья Бугло; заведующей кафедрой менеджмента Виктории Ароновой и преподавателю цикловой комиссии "Общеобразовательные дисциплины" колледжа Татьяне Сытник объявлена благодарность."Вы – представители творческих профессий, вы работаете тогда, когда мы отдыхаем. Даже сегодня, в свой день рождения, вы дарите нам свой концерт. Я выражаю слова благодарности всему педагогическому коллективу, спасибо вам за ваш труд, за то, что вы делитесь не только своим опытом и знаниями, но и отдаете ученикам частицу своей души. Я желаю вам много лет оставаться в строю и иметь возможность делиться своим бесценным опытом с учениками. Всем желаю мира, добра и благополучия", - поздравил зампред Народного Совета.Министр культуры, спорта и молодежи (МКСМ) ЛНР Дмитрий Сидоров поздравил всех, "кто чувствует себя сопричастным к академии". Он пожелал студентам и педагогам "побольше творческих успехов, вдохновения, сил и здоровья".Приказом МКСМ "за высокий профессионализм, плодотворную работу, весомый вклад в подготовку специалистов сферы культуры и искусств" почетной грамотой ведомства награждена заведующая кафедрой театрального искусства Владислава Титова; благодарность объявлена декану факультета социокультурных коммуникаций Алине Борзенко-Мирошниченко и преподавателю отделения культуры колледжа Инне Бойченко.В концертной программе приняли участие все студенческие творческие коллективы академии, они представили на суд публики 19 номеров. Видеозапись с выступлением ушедшего из жизни в октябре 2020 года заведующего кафедрой музыкального искусства эстрады Юрия Дерского зал слушал стоя. Затем на сцене выступили участники его проекта – "Фабрики детской песни "Бон-бон".Автором идеи концерта выступил ректор ЛГАКИ, заслуженный работник культуры Украины, профессор Валерий Филиппов, режиссером – заслуженный работник культуры ЛНР Инна Колоусова.Ранее часть профессорско-преподавательского коллектива получила награды от Народного Совета ЛНР, МКСМ, Министерства образования и науки ЛНР, Федерации профсоюзов Республики и ректора академии.Академия была основана 8 апреля 2002 года. В настоящее время обучение студентов ведется на четырех факультетах и кафедре социально-гуманитарных дисциплин, в структуру вуза также входят колледж, учебно-научный центр и Детская академия искусств.08 апреля — Луганск