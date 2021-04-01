Сивохо предложил 60 поправок в законопроект Минреинтеграции о переходном периоде

Национальная платформа примирения и единства, которую возглавляет Сергей Сивохо, предложила Министерству по вопросам реинтеграции пакет предложений и замечаний к законопроекту «О государственной политике переходного периода», в документе — 60 предложений и замечаний на 115 страницах.Восьмого апреля в Краматорске НППЕ инициировала очередные общественные обсуждения законопроекта, Украинский институт политики поддержал инициативу платформы. В горсовете Краматорска собрались на обсуждение представители мэрий Донецкой и Луганской областей, народные депутаты, правозащитники, общественные деятели и эксперты, сообщает пресс-служба Нацплатформы примирения и единства .Сивохо считает, что закон необходим, потому что нужно установить четкие правила игры для всех жителей Донбасса на время реинтеграции неподконтрольных территорий.«Мы собрались в Краматорске не случайно — этот законопроект необходимо в первую очередь обсуждать с жителями Донбасса, ведь он направлен именно на них. Мы уже разработали более 60 предложений к статьям законопроекта, но нет гарантии того, что хотя бы половину из них Министерство реинтеграции учтет. У меня уже есть обратная связь от [главы министерства] Алексея Резникова — он пообещал, что министерство обязательно ознакомится и проработает наши предложения, разработанные совместно с Украинским институтом политики», — сказал политик.О предложениях к законопроекту рассказал директор Украинского института политики Руслан Бортник, который принимал участие в их разработке.«Предложения будут способствовать защите прав и свобод человека и гражданина в зоне конфликта, улучшат ситуацию с восстановлением справедливости, реальным уровнем жизни на Донбассе и откроют дополнительные возможности для его осуществления. Над указанными предложениями долгое время работал коллектив авторов, большинство из которых являются выходцами или проживающими на Донбассе, в совершенстве владеют ситуацией на местах», — отметил Бортник.В ходе общественных обсуждений участники передали свои предложения и замечания для поправок к проекту закона «о переходном периоде», а также высказали предложение о создании альтернативного законопроекта, отмечают в платформе.«Если возникнет такая необходимость, то с вашей поддержкой мы будем готовы к этому. Скажу так: нам это будет по плечу!» — сказал Сивохо.Член правления НППЕ Марина Черенкова поддержала его.«Вовлеченность жителей подконтрольных территорий в процесс законотворчества — это ключевой момент на сегодня. Законопроект «о переходном периоде» продемонстрировал для нас как жителей Донбасса, то, что люди, которые потратили много времени и средств на разработку этого документа, до конца не представляют, что такое Донбасс и кто такие жители подконтрольных и неподконтрольных территорий», — отметила она.Новости Региона - Сегодня, 21:30 0