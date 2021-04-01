Киевские силовики обстреляли Нижнее Лозовое из 120-мм минометов – Народная милиция

Киевские силовики с начала суток дважды нарушили режим прекращения огня в зоне ответственности Народной милиции ЛНР, при обстрелах применялись минометы калибра 120 мм. Об этом сообщила пресс-служба управления оборонного ведомства Республики.

"По данным наблюдателей представительства ЛНР в СЦКК (Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня), с начала текущих суток зафиксировано два нарушения второго пункта дополнительных мер по усилению и контролю действующего режима прекращения огня", - говорится в сообщении.

На Дебальцевском направлении военнослужащие 59-й бригады ВСУ с позиций в районе поселка городского типа Луганское обстреляли район села Нижнее Лозовое из миномета калибра 120 мм и район села Калиновка из автоматического станкового гранатомета.

Информация о возможных пострадавших среди мирного населения и разрушениях объектов гражданской инфраструктуры уточняется.

"Данные факты нарушения комплекса дополнительных мер боевиками ВСУ, свидетельствующие о неспособности украинского командования обеспечить соблюдение режима прекращения огня, в оперативном порядке доведены представителям украинской стороны в СЦКК", - добавили в оборонном ведомстве ЛНР.

Согласованные участниками Контактной группы Дополнительные меры по обеспечению режима прекращения огня и контроля за его соблюдением вступили в силу с 00:01 27 июля. Они включают запрет на разведывательно-диверсионные действия; использование летательных аппаратов; размещение тяжелого вооружения в населенных пунктах и их окрестностях. Ответный огонь в случае наступательных действий допускается только в том случае, если он открыт по приказу соответствующего руководства ВСУ или Народных милиций ЛНР и ДНР после безуспешной попытки использовать координационный механизм. Об издании таких приказов должна быть уведомлена Контактная группа.

Власти Украины начали силовую операцию против Донбасса в апреле 2014 года. Урегулирование конфликта базируется на Комплексе мер по выполнению Минских соглашений, подписанном 12 февраля 2015 года в белорусской столице участниками Контактной группы и согласованном с главами стран - участниц "нормандской четверки" (Россия, Германия, Франция и Украина). Обеспечить выполнение положений документа стороны конфликта призвал Совет безопасности ООН, который одобрил документ резолюцией № 2202 от 17 февраля 2015 года.

08 апреля — Луганск