Америка на войну не явится

Одна из самых актуальных тем, обыгрываемых различными средствами массовой информации в последние дни – тема потенциального военного конфликта между Россией и Украиной. Точнее, потенциального военного конфликта Украины и непризнанных республик Донбасса, в который непременно должна вмешаться Россия.Назвать рассуждения журналистов о неизбежности столкновения двух государств беспочвенными нельзя в первую очередь по причине того, что имеется целый ряд косвенных признаков, указывающих на то, что развитие подобного сценария вполне возможно. По территориям граничащих с Украиной областей России курсируют колоны военной техники, а в сопряженные с территорией республик Донбасса населенные пункты перебрасываются дополнительные подразделения ВСУ.В пользу военного решения затянувшегося на Донбассе противостояния, говорят и другие признаки – четко акцентированная политическая активность и массированная информационная кампания, которая подготавливает мировое сообщество к неизбежности «неизбежного».Разумеется, украинская пресса пишет о последствиях «неминуемой» агрессии и «коварстве» России, уповая при этом на Запад, который точно не бросит своих союзников в беде. Российская пресса же менее однозначна в своих суждениях. Есть авторы и эксперты, которые прогнозируют печальный для Украины сценарий, но есть и те, кто столь же аргументированно заявляют, что начало «украинской кампании» для России станет неким «началом конца».Учитывая тот факт, что основной стороной, «подливающей масло в огонь», провоцирующей Украину «занять жесткую позицию» и предостерегающей Россию от «агрессивных выпадов», являются Соединенные Штаты Америки, наверное, будет не лишним понять, как видят развитие ситуации на Донбассе именно американские журналисты и в каком контексте они сегодня преподносят информацию своим читателям.Буквально вчера ведущее консервативное издание США The National Interest опубликовало статью, суть которой ясна из заголовка: "Украинская политика Джо Байдена: повторение Буша в Грузии?". Даже прочитав заголовок, становится ясно, какие аналогии и выводы в конечном итоге сделает автор данного материала. В любом случае, анализируя обстановку на Донбассе, автор статьи прямо указывает на то, что Украину ждет повторение сценария 2008 года, когда Соединенные Штаты и их союзники по НАТО буквально забыли явиться на войну между Россией и Грузией – на войну, которую изначально сами спровоцировали и санкционировали.В то время, в далеком 2008 году, мне посчастливилось сравнить содержание публикаций в грузинской прессе до и после военного конфликта на территории Южной Осетии. Скажу вам с полной ответственностью, что автор вчерашней публикации в издании The National Interest бесконечно прав. Прав и в том, что США подталкивают Украину к военному конфликту с Россией, и в том, что Америка и в этот раз на войну не явится.Если отойти от аналогий с событиями 2008 года, которые очевидны, и вспомнить события недавних лет, то показательным является именно выступление 44-го президента США Барака Обамы, который еще в 2016 году заявил о том, что Америка не будет воевать с Россией из-за Украины. Если кто-то из вас подумает, что Обама и Байден – это политики разного формата, то он будет в чем-то прав. Но короля делает свита, а Байдена в большей мере окружают те же самые советники, которые в свое время окружали Барака Обаму. Да и сам Байден не особо расположен к Зеленскому, о чем хотя бы говорит тот факт, что свой первый звонок президенту Украины президент США сделал спустя без малого три месяца после процедуры инаугурации.Украина уже практически попала в ту же самую ловушку, в которую в свое время угодила Грузия. Грузины, мне довелось общаться с некоторыми из них лично, в далеком 2008 году свято верили в то, что армия США фактически находится за спиной армии Грузии. Сегодня нечто подобное происходит и на Украине. Распаляемые американскими политиками, которые твердят со всех трибун о том, что «США вмешаются» и «Байден отреагирует», украинцы уже буквально жаждут войны с Россией, которая, по их мнению, поставит точку в «эпохе Путина», разобьет в пух и прах «имперские амбиции России» и вернет Украине Крым и территории непризнанных республик Донбасса.Наверное, руководству Украины сегодня есть над чем подумать. Верить в то, что объединенный Запад развяжет полноценную войну с Россией из-за Украины, особенно учитывая, что наиболее удобным моментом для принятия подобного решения был именно 2014 год, может только умалишённый. К слову, украинцы и сами виноваты в том, что страна медленно, но уверенно идет к катастрофе. Слушая заверения в помощи и поддержке, они уделяют внимание только тем спичам, которые произносят всевозможные «американские ястребы», являющиеся приверженцами исключительно военной модели решения любых конфликтов. Разумеется, заявления о том, что «в случае агрессии со стороны России по отношению к Украине США и Евросоюз введут новые экономические санкции», в сознании «укропатриотов» не задерживаются. Принесет ли украинцам, которые в случае развития именно «грузинского сценария» будут бежать от границ республик Донбасса как минимум до Киева, радость информация о том, что США отреагировали на конфликт России и Украины и ввели в отношении отдельных граждан РФ и юридических лиц новые экономические санкции? Сомневаюсь…Алексей Зотье