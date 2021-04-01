В России оценили сообщения о кораблях США в Черном море

"Это будет сигнал не России, а украинским национал-радикалам. Сигнал, создающий ложные иллюзии у этой публики", — отметила она.

"Прецеденты такого рода уже были в Черном море, достаточно вспомнить паническую реакцию экипажа американского эсминца "Дональд Кук" на приближение российского Су-24 в апреле 2014 года. Наверное, для самих американцев было бы лучше не создавать почву для повторения таких ситуаций", — констатировала Панина.

"Да, за последние годы США не вылазят из Черного моря, пытаясь превратить его в американское озеро, но шансов это сделать у них на самом деле нет, исходя хотя бы из положений конвенции Монтре", — сказал Затулин.

Фото: ReutersРоссийские политики оценили возможные планы США направить военные корабли в Черное море "в знак поддержки Украины", передает РИА Новости.Ранее телеканал CNN сообщил, что Вашингтон рассматривает этот вариант из-за предполагаемого "роста российской военной активности" на границе с Украиной.в ЂСигнал радикаламПо словам члена комитета Госдумы по международным делам Елены Паниной, такой шаг усугубил бы обстановку вокруг Донбасса.в ЂДепутат также обратила внимание и на то, как американские "военные часто с большой тревогой, весьма и весьма нервно, воспринимают неизбежное в таких случаях появление российских коллег".в Ђв ЂНе сюрпризВ свою очередь, первый замглавы комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин заявил в беседе с РИА Новости, что планы ВМС Соединенных Штатов по присутствию в регионе не станут сюрпризом или поводом для паники.в Ђв ЂСогласно конвенции, для американских военных кораблей есть ограничения по общему тоннажу и срокам нахождения в Черном море, а также иные условия, пояснил депутат. По его словам, заходы кораблей ВМС США действительно стали более частыми в последние годы. Также парламентарий напомнил, что визит к берегам Крыма эсминца Donald Cook в 2014 году закончился увольнением части команды после облета корабля российским военным самолетом."Думаю, что касается взвинчивания напряженности вокруг российских границ, черноморских берегов — это составная часть общей стратегии, но мы понимаем пределы возможностей, которые есть в этом вопросе у США. И никакой паники по поводу очередного появления кораблей ВМС США не должно быть", — заключил собеседник агентства.в ЂПеремещения войскв ЂВ начале недели в Вашингтоне заявили о передвижении российских войск в Крыму и на восточной границе Украины, назвав это ростом агрессии. Штаты призвали Москву объяснить эти передвижения и заявили о готовности к общению. В свою очередь, во вторник замминистра иностранных дел России Сергей Рябков сообщил РИА Новости, что Вашингтону уже дали все пояснения. Он также подчеркнул, что Москва не будет вести диалог в предложенной США тональности.Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и по своему усмотрению. По его словам, это никому не угрожает и не должно никого волновать.Москва не раз подчеркивала, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис.