Госбанк ЛНР определил 17 отделений, которые будут работать в субботу, 10 апреля

Государственный банк ЛНР определил 17 отделений, которые будут работать в субботу, 10 апреля. Об этом сообщили в финучреждении.

"Государственный банк Луганской Народной Республики уведомляет о том, что в субботу, 10 апреля 2021 года, будут работать в дежурном режиме 17 отделений банка. Время работы дежурных отделений в субботу - с 08:30 до 16:00", - говорится в сообщении.

Перечень дежурных отделений Госбанка, работающих в субботу, 10 апреля:

Дежурные отделения по Луганску:

- ул. Шелкового, 1;

- кв. Гагарина, 3а;

- ул. Чапаева, 62;

- ул. Веселогоровская, 7.

Дежурные отделения на территории Республики:

- Алчевск, ул. Ленина, 54а;

- Антрацит, ул. Петровского, 60;

- Брянка, микрорайон "Тополь", 11а;

- Краснодон, ул. Микроцентр, 18;

- Красный Луч, ул. Луганское шоссе, 25;

- Лутугино, ул. Крупской, 22;

- Перевальск, ул. Ленина, 39а;

- Ровеньки, ул. К. Маркса,134а/1;

- Свердловск, ул. Энгельса, 32;

-Стаханов, ул. Ленинградская, 3/1;

- Кировск, ул. 23-го Партсъезда, 10а;

- Славяносербск, ул. Ленина, 68;

- Первомайск, ул. Макушкина, 1а.

Дежурные отделения в субботу будут оказывать следующие услуги и выполнять такие операции:

- выплата всех видов пенсий, социальных пособий и зарплат со счетов физических лиц;

- прием всех видов коммунальных платежей.

09 апреля — Луганск