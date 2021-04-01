Госбанк ЛНР определил 17 отделений, которые будут работать в субботу, 10 апреля
Государственный банк ЛНР определил 17 отделений, которые будут работать в субботу, 10 апреля. Об этом сообщили в финучреждении.
"Государственный банк Луганской Народной Республики уведомляет о том, что в субботу, 10 апреля 2021 года, будут работать в дежурном режиме 17 отделений банка. Время работы дежурных отделений в субботу - с 08:30 до 16:00", - говорится в сообщении.
Перечень дежурных отделений Госбанка, работающих в субботу, 10 апреля:
Дежурные отделения по Луганску:
- ул. Шелкового, 1;
- кв. Гагарина, 3а;
- ул. Чапаева, 62;
- ул. Веселогоровская, 7.
Дежурные отделения на территории Республики:
- Алчевск, ул. Ленина, 54а;
- Антрацит, ул. Петровского, 60;
- Брянка, микрорайон "Тополь", 11а;
- Краснодон, ул. Микроцентр, 18;
- Красный Луч, ул. Луганское шоссе, 25;
- Лутугино, ул. Крупской, 22;
- Перевальск, ул. Ленина, 39а;
- Ровеньки, ул. К. Маркса,134а/1;
- Свердловск, ул. Энгельса, 32;
-Стаханов, ул. Ленинградская, 3/1;
- Кировск, ул. 23-го Партсъезда, 10а;
- Славяносербск, ул. Ленина, 68;
- Первомайск, ул. Макушкина, 1а.
Дежурные отделения в субботу будут оказывать следующие услуги и выполнять такие операции:
- выплата всех видов пенсий, социальных пособий и зарплат со счетов физических лиц;
- прием всех видов коммунальных платежей.
09 апреля — Луганск
"Государственный банк Луганской Народной Республики уведомляет о том, что в субботу, 10 апреля 2021 года, будут работать в дежурном режиме 17 отделений банка. Время работы дежурных отделений в субботу - с 08:30 до 16:00", - говорится в сообщении.
Перечень дежурных отделений Госбанка, работающих в субботу, 10 апреля:
Дежурные отделения по Луганску:
- ул. Шелкового, 1;
- кв. Гагарина, 3а;
- ул. Чапаева, 62;
- ул. Веселогоровская, 7.
Дежурные отделения на территории Республики:
- Алчевск, ул. Ленина, 54а;
- Антрацит, ул. Петровского, 60;
- Брянка, микрорайон "Тополь", 11а;
- Краснодон, ул. Микроцентр, 18;
- Красный Луч, ул. Луганское шоссе, 25;
- Лутугино, ул. Крупской, 22;
- Перевальск, ул. Ленина, 39а;
- Ровеньки, ул. К. Маркса,134а/1;
- Свердловск, ул. Энгельса, 32;
-Стаханов, ул. Ленинградская, 3/1;
- Кировск, ул. 23-го Партсъезда, 10а;
- Славяносербск, ул. Ленина, 68;
- Первомайск, ул. Макушкина, 1а.
Дежурные отделения в субботу будут оказывать следующие услуги и выполнять такие операции:
- выплата всех видов пенсий, социальных пособий и зарплат со счетов физических лиц;
- прием всех видов коммунальных платежей.
09 апреля — Луганск
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