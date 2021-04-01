Подача воды сократилась в три и приостановилась в два города из-за ремонта водовода – МЧС

Подача воды сократилась в три и приостановилась в два города Республики из-за ремонтных работ на водоводе. Об этом сообщила пресс-служба МЧС ЛНР.

"9 апреля 2021 года в 00:40 в связи с аварийно-восстановительными работами на водоводе диаметром 1000 мм "Алчевск-Петровское" ориентировочно до 06:00 11 апреля 2021 года (с учетом вхождения в рабочий режим) будет сокращена подача воды на города: Петровское – 80%, Антрацит, Красный Луч – 100%, Алчевск, Перевальск – 20%", - говорится в сообщении.

09 апреля — Луганск