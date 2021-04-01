Житель Чехии в рамках месячника сдачи оружия хотел сдать танк Т-34 розового цвета и самоходку СУ-100. ФОТО

Житель чешского города Градец-Кралове в рамках оружейной амнистии уведомил полицию об имеющемся у него танке Т-34/85 розового цвета и самоходной артиллерийской установке СУ-100. Об этом сообщается в Twitter чешской полиции.Пресс-секретарь полиции Ива Кормошова сообщила чешскому изданию CTK, что гражданин владел вооружением на законных основаниях с 1990-х годов, но сомневался в том, что они были окончательно деактивированы. Поэтому в качестве меры предосторожности он сообщил о них в полицию.Специалисты осмотрели танк и самоходку и сделали вывод, что стрелять из них нельзя, но по действующим правилам, они недостаточно безопасны.Полиция согласилась оставить технику ее владельцу при условии, что он понизит ее функциональность до правовой нормы.Почему танк был выкрашен в розовый, в сообщениях не уточняется.По данным CTK, оружейная амнистия в Чехии длится с конца января до конца июля. Люди могут сдать незаконно хранимое оружие без объяснения причин и наказания либо подать заявление на его регистрацию.Новости в Мире - Сегодня, 10:00 120