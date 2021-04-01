Вице-премьер Украины Резников заявил о риске ослабления страны

"Украина будет непоправимо ослаблена, как только Россия получит новое прямое газовое сообщение с Германией. При действующих трубопроводах "Северный поток — 1" и "Турецкий поток" "Северный поток — 2" завершит окружение Украины, Польши и балтийских государств, отделив нашу энергетическую безопасность от Западной Европы", - считает он.

Фото: © Tobias SCHWARZ / AFPВице-премьер Украины, министр по вопросам временно оккупированных территорий Алексей Резников в статье для американской газеты предсказал необратимое ослабление страны, если газопровод "Северный поток — 2" будет достроен.Как пишет Резников для газеты Wall Street Journal, "завершение строительства трубопровода будет иметь вполне предсказуемые последствия" для национальной безопасности Украины, передает РИА Новости.в Ђв ЂПо мнению Резникова, раньше Москве приходилось действовать осторожно, с оглядкой на то, что "значительная часть российского газа поступает в Европу через Украину". "Если "Северный поток — 2" будет построен, этим соображениям придет конец", - подчеркивает он.в ЂВице-премьер также выразил благодарность законодателям США и Европы: "Украина признательна Конгрессу США, который признал истинную природу этого газопровода, и Европейскому парламенту, который 21 января 10 голосами против 1 потребовал прекращения строительства".в ЂИсточник