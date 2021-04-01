Вице-премьер Украины Резников заявил о риске ослабления страны
Вице-премьер Украины, министр по вопросам временно оккупированных территорий Алексей Резников в статье для американской газеты предсказал необратимое ослабление страны, если газопровод "Северный поток — 2" будет достроен.
Как пишет Резников для газеты Wall Street Journal, "завершение строительства трубопровода будет иметь вполне предсказуемые последствия" для национальной безопасности Украины, передает РИА Новости.
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"Украина будет непоправимо ослаблена, как только Россия получит новое прямое газовое сообщение с Германией. При действующих трубопроводах "Северный поток — 1" и "Турецкий поток" "Северный поток — 2" завершит окружение Украины, Польши и балтийских государств, отделив нашу энергетическую безопасность от Западной Европы", - считает он.
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По мнению Резникова, раньше Москве приходилось действовать осторожно, с оглядкой на то, что "значительная часть российского газа поступает в Европу через Украину". "Если "Северный поток — 2" будет построен, этим соображениям придет конец", - подчеркивает он.
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Вице-премьер также выразил благодарность законодателям США и Европы: "Украина признательна Конгрессу США, который признал истинную природу этого газопровода, и Европейскому парламенту, который 21 января 10 голосами против 1 потребовал прекращения строительства".
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