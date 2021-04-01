WP: в Госдепе прокомментировали заявление Байдена о Путине

«Президент чётко видит две вещи. Ему необходимо привлекать Россию к ответственности за любые враждебные действия, которые она предпринимает, и в то же время он остаётся открытым к сотрудничеству в сферах, представляющих взаимный интерес», — приводит издание слова Блинкена.

Фото: ReutersГоссекретарь США Энтони Блинкен прокомментировал заявление американского президента Джо Байдена, который утвердительно ответил на провокационный вопрос журналиста, считает ли он российского лидера Владимира Путина «убийцей». Об этом сообщает газета The Washington Post, передает RT.в ЂОтвечая на вопрос, как Байден может называть Путина «убийцей» и при этом стремиться к сотрудничеству, Блинкен заявил, что президент США руководствуется «политическим прагматизмом».в Ђв ЂРанее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки отказалась пояснить, были ли слова Байдена о Путине "метафорой". Она добавила, что президент США заявлял ранее, что "не будет сдерживаться" в выражении своей позиции ни в ходе прямых контактов с российским руководством, ни при публичных оценках.