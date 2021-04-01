В ДНР заявили о флаге Вермахта на посещенных Зеленским позициях ВСУ

"На всех позициях, которые посещал Верховный главнокомандующий ВСУ, развешены приветственные лозунги и флаги", — сообщили в ДНР.

"Развешенная тряпка оказалась флагом Вермахта нацистской Германии", — уточнили в пресс-службе.

Фото: @zelenskiy_official / InstagramНа одной из позиций украинских силовиков, которую в четверг посещал президент Украины Владимир Зеленский, подняли флаг нацистской Германии, сообщает пресс-служба Народной милиции ДНР, передает РИА Новости.в Ђв ЂКак отмечается, один из флагов на занятой украинским силовиками в Марьинке территории попал в объектив камер наблюдения ополченцев на передовой.в ЂВедомство опубликовало на своем сайте видео, на котором показан нацистский флаг.Представители ДНР выразили надежду, что совершающий визит в Киев глава МИД Польши Рау Збигнев, как представитель одной из стран, наиболее пострадавших от рук нацистов во время Второй мировой войны, даст оценку подобным действиям украинских военных.в ЂПресс-служба также отметила, что это не первый подобный случай в зоне конфликта. Как сообщили в ведомстве, украинские силовики "вывешивали аналогичную символику в этом же районе в преддверии празднования Дня Победы в 2019 году". По словам ведомства, командование ВСУ тогда никак не отреагировало на инцидент.