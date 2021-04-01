Что происходило вчера на КПВВ в Станице Луганской. Линию разграничения пересекло 1816 человек



В сторону Луганска проследовало 1018 человек, на подконтрольную Украине территорию прибыло 798 человек.

Пешеходный пункт пропуска 8 апреля работал по обычному графику — с 08:00 до 16:00.

В течение дня помощь волонтеров понадобилась 13 людям, которые прибыли на контрольный пункт без электронного пропуска от СБУ.

На пункте пропуска «Станица Луганская» женщина не смогла попасть на подконтрольную территорию, так как при ее паспортом уже кто-то зарегистрировался на получение электронного пропуска. Об этом рассказали волонтеры БФ «Право на защиту», находящиеся на КПВВ.

Всего, в течение дня, помощь правозащитников понадобилась 13 людям, которые прибыли на контрольный пункт без электронного пропуска от СБУ.

«Среди них была женщина, которая направлялась на подконтрольную территорию вклеивать новое фото в паспорт. Пропуска у нее не было, поэтому оформлением документа занялись представители координационной группы. Однако оказалось, что по номеру ее паспорта уже зарегистрирован другой человек. Женщине помогли составить заявление на удаление неправильного документа, а сама она должна была вынуждена поехать домой на неподконтрольную территорию», — говорится в сообщении.

Правозащитники напоминают, что перед тем, как пересекать КПВВ, необходимо установить государственный сервис для самоизоляции «Вдома».

«Не всем удается правильно это сделать. Тем, у кого возникают проблемы, помогают представители благотворительного фонда. Сегодня мы помогли 32 людям. Само приложение работало без сбоев», — отмечают волонтеры.

Также сообщается, что в самом КПВВ можно сдать бесплатный тест на выявление коронавируса в пункте экспресс-тестирования.

Представители БФ «Право на защиту» готовы ответить на вопросы пересечения КПВВ по телефонам: (099) 507 50 90; (068) 507 50 90; (093) 507 50 90.

Надо помнить, что на КПВВ со стороны Луганска существует правило пересечение линии разграничения не чаще одного раза в месяц. За одно пересечение считается поездка туда-обратно.

Новости Региона - Сегодня, 11:00 126 Вчера, 8 апреля через КПВВ «Станица Луганская» линию разграничения пересекли 1816 человек. Об этом сообщает пресс-служба штаба ОС.В сторону Луганска проследовало 1018 человек, на подконтрольную Украине территорию прибыло 798 человек.Пешеходный пункт пропуска 8 апреля работал по обычному графику — с 08:00 до 16:00.В течение дня помощь волонтеров понадобилась 13 людям, которые прибыли на контрольный пункт без электронного пропуска от СБУ.На пункте пропуска «Станица Луганская» женщина не смогла попасть на подконтрольную территорию, так как при ее паспортом уже кто-то зарегистрировался на получение электронного пропуска. Об этом рассказали волонтеры БФ «Право на защиту», находящиеся на КПВВ.Всего, в течение дня, помощь правозащитников понадобилась 13 людям, которые прибыли на контрольный пункт без электронного пропуска от СБУ.«Среди них была женщина, которая направлялась на подконтрольную территорию вклеивать новое фото в паспорт. Пропуска у нее не было, поэтому оформлением документа занялись представители координационной группы. Однако оказалось, что по номеру ее паспорта уже зарегистрирован другой человек. Женщине помогли составить заявление на удаление неправильного документа, а сама она должна была вынуждена поехать домой на неподконтрольную территорию», — говорится в сообщении.Правозащитники напоминают, что перед тем, как пересекать КПВВ, необходимо установить государственный сервис для самоизоляции «Вдома».«Не всем удается правильно это сделать. Тем, у кого возникают проблемы, помогают представители благотворительного фонда. Сегодня мы помогли 32 людям. Само приложение работало без сбоев», — отмечают волонтеры.Также сообщается, что в самом КПВВ можно сдать бесплатный тест на выявление коронавируса в пункте экспресс-тестирования.Представители БФ «Право на защиту» готовы ответить на вопросы пересечения КПВВ по телефонам: (099) 507 50 90; (068) 507 50 90; (093) 507 50 90.Надо помнить, что на КПВВ со стороны Луганска существует правило пересечение линии разграничения не чаще одного раза в месяц. За одно пересечение считается поездка туда-обратно.Новости Региона - Сегодня, 11:00 126

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