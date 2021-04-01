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До 11 апреля отключены от воды два города, в трех городах водоснабжение сокращено

verter Сегодня, 11:300Новости
До 11 апреля отключены от воды два города, в трех городах водоснабжение сокращено
Подача воды сократилась в три и приостановилась в два города региона из-за ремонтных работ на водоводе. Об этом сообщила пресс-служба МЧС.
«9 апреля 2021 года в 00:40 в связи с аварийно-восстановительными работами на водоводе диаметром 1000 мм «Алчевск-Петровское» ориентировочно до 06:00 11 апреля 2021 года (с учетом вхождения в рабочий режим) будет сокращена подача воды на города: Петровское — 80%, Антрацит, Красный Луч — 100%, Алчевск, Перевальск — 20%", — говорится в сообщении. Удобный город - Сегодня, 11:17 65

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