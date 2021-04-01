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В Минске возбудили дело по факту геноцида белорусского народа в годы войны

root Сегодня, 14:0030Новости
В Минске возбудили дело по факту геноцида белорусского народа в годы войны
Фото: Reuters
Генпрокурор Белоруссии Андрей Швед сообщил, что возбуждено уголовное дело по факту геноцида белорусского населения в годы Великой Отечественной войны, передает RT.
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«В целях социальной и исторической справедливости, устранения белых пятен истории, укрепления конституционного строя и национальной безопасности мною возбуждено уголовное дело по факту геноцида населения Беларуси», — цитирует его БЕЛТА.

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Также Швед рассказал, что Белоруссия запросит помощь России и Германии и обратится в Нюрнберг в рамках расследования дела о геноциде.
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В марте Швед сообщил, что белорусская Генпрокуратура «несколько месяцев назад начала работу, направленную на то, чтобы решить вопрос о возбуждении уголовного дела по факту геноцида белорусского народа в период Великой Отечественной войны».

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