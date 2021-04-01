Сметана и свинина подешевели в ЛНР в I декаде апреля – Госкомстат
Сметана и свинина подешевели в ЛНР в I декаде апреля. Об этом свидетельствуют данные сравнительного мониторинга цен, опубликованные Государственным комитетом статистики ЛНР.
Стоимость сметаны снизилась на 0,5%, свинины – на 0,3%.
В то же время не изменились цены на хлеб, муку, говядину, сало, рис, манную крупу, овсяные хлопья, соль, сахар, вареные колбасы, сосиски и сардельки, сливочное масло, творог, сыр, яйца, яблоки, питьевую бутилированную воду.
В I декаде апреля незначительно подорожали отдельные порционные куриные части, макаронные изделия, гречневая крупа, горох, рыба и рыбные консервы, молоко, подсолнечное масло, картофель, капуста, морковь, свекла, лук, чай.
В отчетном периоде незначительно подорожали бензин марок А-95, А-92 и дизельное топливо.
Ранее в Госкомстате сообщали, что в III декаде марта в ЛНР подешевели свинина и сало.
09 апреля — Луганск
Стоимость сметаны снизилась на 0,5%, свинины – на 0,3%.
В то же время не изменились цены на хлеб, муку, говядину, сало, рис, манную крупу, овсяные хлопья, соль, сахар, вареные колбасы, сосиски и сардельки, сливочное масло, творог, сыр, яйца, яблоки, питьевую бутилированную воду.
В I декаде апреля незначительно подорожали отдельные порционные куриные части, макаронные изделия, гречневая крупа, горох, рыба и рыбные консервы, молоко, подсолнечное масло, картофель, капуста, морковь, свекла, лук, чай.
В отчетном периоде незначительно подорожали бензин марок А-95, А-92 и дизельное топливо.
Ранее в Госкомстате сообщали, что в III декаде марта в ЛНР подешевели свинина и сало.
09 апреля — Луганск
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