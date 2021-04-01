У Зеленского заявили, что стоит ожидать нового военного обострения на Донбассе



«Мы в своей работе также пользуемся их информацией и доводим ее до наших партнеров», — отметил он.

В частности, по словам Жовквы, с момента эскалации ситуации у границ Украины президент Владимир Зеленский уже провел телефонные разговоры с президентом США Джозефом Байденом, премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном, генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом и премьер-министром Канады Джастином Трюдо.

«С каждым из этих лидеров президент Зеленский не только обменялся данными, но и получил от них четкие и своевременные сигналы поддержки», — добавил заместитель главы ОП.

Жовква также заявил, что саммит лидеров стран «нормандской четверки» переносится, потому что Россия не хочет его проведения. Новости Украины - Сегодня, 14:20 51 «На Донбассе стоит ожидать нового обострения военного противостояния со стороны России. Информация о возможном обострении уже есть в соответствующих украинских структурах», — заявил в интервью LB.ua заместитель руководителя Офиса президента Украины Игорь Жовква«Мы в своей работе также пользуемся их информацией и доводим ее до наших партнеров», — отметил он.В частности, по словам Жовквы, с момента эскалации ситуации у границ Украины президент Владимир Зеленский уже провел телефонные разговоры с президентом США Джозефом Байденом, премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном, генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом и премьер-министром Канады Джастином Трюдо.«С каждым из этих лидеров президент Зеленский не только обменялся данными, но и получил от них четкие и своевременные сигналы поддержки», — добавил заместитель главы ОП.Жовква также заявил, что саммит лидеров стран «нормандской четверки» переносится, потому что Россия не хочет его проведения. Новости Украины - Сегодня, 14:20 51

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