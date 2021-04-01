МИД раскритиковал идею переноса переговоров по Донбассу из Минска

"Это такая же гипотетическая глупость, которую мы неоднократно слышим от представителей Киева в совершенно различных областях", - сказала Захарова на брифинге.

"Зачем все это заявляется? Ответ очевиден. Дело тут не в утрате доверия к Белоруссии, которая находится якобы под влиянием России, эту версию нам пытались "продать". Дело в целенаправленной линии Киева на срыв выполнения взятых на себя в рамках минского комплекса мер обязательств по урегулированию внутриукраинского конфликта на основе прямого диалога с Донецком и Луганском", - добавила официальный представитель МИД РФ.

Фото: © Виталий Белоусов / РИА НовостиВозможность переноса заседаний контактной группы по Донбассу из Минска в другую страну является "гипотетической глупостью", заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передает РИА Новости.в Ђв ЂОна отметила, что Белоруссия не поднимала вопроса о возможном переносе заседаний из Минска.в Ђв ЂКак подчеркнула Захарова, вопрос о переносе заседаний контактной группы из Минска в другой город предметно не обсуждается.в ЂВице-премьер, министр по вопросам временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников накануне заявил, что Киев не будет отправлять членов своей делегации в трехсторонней контактной группе по Донбассу в Минск. По его словам, для продолжения переговорного процесса нужно "искать другую страну, другой город".Ранее глава делегации Киева в ТКГ по Донбассу и первый президент Украины Леонид Кравчук заявил, что допускает перенос площадки для переговоров по урегулированию из Белоруссии в Швецию, если возможность вести диалог в Минске из-за протестов пропадет.