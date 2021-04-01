Лесники и активисты ликвидировали еще 20 заторов на реке Белая в Перевальском районе (ФОТО)

Лесники и активисты ликвидировали еще 20 заторов на реке Белая в районе поселка городского типа Бугаевка Перевальского района. Об этом сообщили в Министерстве природных ресурсов и экологической безопасности ЛНР."На территории Бугаевского поселкового совета Перевальского района продолжились работы по расчистке от заторов русла реки Белая. В результате проведенных работ устранено 20 заторов на участке русла реки протяженностью 1,45 км, убрано 27 кубических метров топляка", – говорится в сообщении.В мероприятии приняли участие специалисты Минприроды ЛНР, лесоохотничьих предприятий и отдела по обеспечению жизнедеятельности поселка."Сегодня продолжена ранее начатая работа по расчистке русла реки Белая на территории Перевальского района. Совместными силами убрали поваленные деревья с поверхности реки, отпилили сухие, нависшие над водой ветки, которые впоследствии могли создать затор и препятствовать нормальному прохождению воды", – рассказал начальник управления развития лесного хозяйства Минприроды ЛНР Александр Бурлака.В ведомстве уточнили, что в целом на территории населенных пунктов Перевальского района уже ликвидированы 563 из 767 выявленных заторов, что "позволит улучшить гидрологическое и экологическое состояние как реки Белая, так и Исаковского водохранилища".Напомним, 31 марта лесники и активисты ликвидировали на реке Белая в районе Бугаевки 20 заторов.Ранее в Минприроды поясняли, что расчистка рек от заторов и уборка бытового и природного мусора с территории прибрежных защитных полос позитивно влияет на экологическое состояние и гидрологический режим рек, улучшает их способность самовосстанавливаться, а также способствует предотвращению или снижению негативного влияния высоких вод, особенно в период весеннего половодья.Согласно Каталогу рек и водоемов, разработанному Минприроды ЛНР, по территории Республики протекают 42 реки, из которых одна большая – Северский Донец, три средних – Миус, Лугань, Кундрючья, и 38 малых рек. Также в ЛНР насчитывается 518 водоемов, из которых - 26 водохранилищ, 461 пруд, 2 озера, 18 обводненных карьеров и 14 прудов-отстойников.09 апреля — Луганск