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Зеленский провел ночь с военными на Донбассе, и снова посетил линию разграничения. ФОТО

verter Сегодня, 15:1529Новости
Зеленский провел ночь с военными на Донбассе, и снова посетил линию разграничения. ФОТО
Во время рабочей поездки на Донбасс Президент Украины Владимир Зеленский провел ночь в местах дислокации военнослужащих, которые защищают независимость Украинского государства. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.
В пятницу Президент посетил позиции на переднем крае обороны. На этих позициях в ходе обострения ситуации погибли и получили ранения украинские военнослужащие.
Глава государства пообщался с защитниками и вручил им награды.
Новости Украины - Сегодня, 15:10 50

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