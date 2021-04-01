Зеленский провел ночь с военными на Донбассе, и снова посетил линию разграничения. ФОТО



В пятницу Президент посетил позиции на переднем крае обороны. На этих позициях в ходе обострения ситуации погибли и получили ранения украинские военнослужащие.

Глава государства пообщался с защитниками и вручил им награды.

Новости Украины - Сегодня, 15:10 50 Во время рабочей поездки на Донбасс Президент Украины Владимир Зеленский провел ночь в местах дислокации военнослужащих, которые защищают независимость Украинского государства. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.В пятницу Президент посетил позиции на переднем крае обороны. На этих позициях в ходе обострения ситуации погибли и получили ранения украинские военнослужащие.Глава государства пообщался с защитниками и вручил им награды. Новости Украины - Сегодня, 15:10 50

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