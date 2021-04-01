В Кремле назвали Украину «взрывоопасным регионом»

Российская Федерация считает Украину «взрывоопасным регионом». В связи с этим Россия увеличивает концентрацию военных вблизи украинской границе.Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передают «РИА Новости».По его словам, такие меры принимает любая страна для обеспечения собственной безопасности.«Безусловно, сейчас, к сожалению, Украина снова превращается в потенциально очень нестабильный регион. И, конечно, любая страна, которая имеет у своих границ нестабильный регион, опасный, взрывоопасный регион, конечно, страна принимает необходимые меры для обеспечения собственной безопасности», — сказал Песков.Ранее в Министерстве иностранных дел Российской Федерации заявили, что вступление Украины в НАТО приведет только к масштабной эскалации ситуации на Донбассе.Также в России считают, что из-за эскалации ситуации на Донбассе есть угроза повторения трагедии в Сребренице, которая является одной из самых масштабных военных преступлений в современной европейской истории. Тогда были убиты около 8 тысяч боснийских мусульман.Новости в Мире - Сегодня, 14:36 164