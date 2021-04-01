Работа отделений Госбанка в Луганске и регионе 10 апреля
Государственный банк ЛНР уведомляет о том, что в субботу 10 апреля 2021 г. будут работать в дежурном режиме 17 отделений банка.
Время работы дежурных отделений в субботу — с 8:30 до 16:00.
В кассах дежурных отделений будет производиться выплата всех видов пенсий, социальных пособий и зарплат со счетов физических лиц, а также прием всех видов коммунальных платежей.
В г. Луганск работают отделения банка, расположенные по адресам:
ул. Шелкового, 1
кв. Гагарина, 3а
ул. Чапаева, 62
ул. Веселогоровская, 7
На территории городов и районов работают отделения, расположенные по адресам:
г. Алчевск, ул. Ленина, 54а
г. Антрацит, ул. Петровского, 60
г. Брянка, микрорайон «Тополь», 11а
г. Краснодон, ул. Микроцентр, 18
г. Красный Луч, ул. Луганское шоссе, 25
г. Лутугино, ул. Крупской, 22
г. Перевальск, ул. Ленина, 39а
г. Ровеньки, ул. К. Маркса,134а/1
г. Свердловск, ул. Энгельса, 32
г. Стаханов, ул. Ленинградская, 3/1
г. Кировск, ул. 23-го Партсъезда, 10а
пгт. Славяносербск, ул. Ленина, 68
г. Первомайск, ул. Макушкина, 1а Экономика - Сегодня, 14:33 112
Время работы дежурных отделений в субботу — с 8:30 до 16:00.
В кассах дежурных отделений будет производиться выплата всех видов пенсий, социальных пособий и зарплат со счетов физических лиц, а также прием всех видов коммунальных платежей.
В г. Луганск работают отделения банка, расположенные по адресам:
ул. Шелкового, 1
кв. Гагарина, 3а
ул. Чапаева, 62
ул. Веселогоровская, 7
На территории городов и районов работают отделения, расположенные по адресам:
г. Алчевск, ул. Ленина, 54а
г. Антрацит, ул. Петровского, 60
г. Брянка, микрорайон «Тополь», 11а
г. Краснодон, ул. Микроцентр, 18
г. Красный Луч, ул. Луганское шоссе, 25
г. Лутугино, ул. Крупской, 22
г. Перевальск, ул. Ленина, 39а
г. Ровеньки, ул. К. Маркса,134а/1
г. Свердловск, ул. Энгельса, 32
г. Стаханов, ул. Ленинградская, 3/1
г. Кировск, ул. 23-го Партсъезда, 10а
пгт. Славяносербск, ул. Ленина, 68
г. Первомайск, ул. Макушкина, 1а Экономика - Сегодня, 14:33 112
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