Сбои в подаче воды в Луганске 9 апреля
Государственное унитарное предприятие (ГУП) «Лугансквода» информирует граждан о возможных сбоях в подаче воды 9 апреля по некоторым адресам по причине проведения ремонтных работ. Об этом сообщили на предприятии.
В Ленинском районе Луганска работы будут проведены по улицам 1-я Славянская и 50 лет Образования СССР.
В Жовтневом районе города ремонтные работы будут осуществляться по адресам: улица Ударников, Стандартный Городок, 10-й квартал, улица Градусова, квартал Комарова, улица 2-я Беломорская.
В Каменнобродском районе столицы сбои в подаче воды возможны по улицам Рылеева, Артема, Ульяны Громовой.
В Артемовском районе работы будут проводиться по следующим адресам: улица Руставелли, улица Шелгунова, квартал Щербакова. Удобный город - Сегодня, 14:28 242
В Ленинском районе Луганска работы будут проведены по улицам 1-я Славянская и 50 лет Образования СССР.
В Жовтневом районе города ремонтные работы будут осуществляться по адресам: улица Ударников, Стандартный Городок, 10-й квартал, улица Градусова, квартал Комарова, улица 2-я Беломорская.
В Каменнобродском районе столицы сбои в подаче воды возможны по улицам Рылеева, Артема, Ульяны Громовой.
В Артемовском районе работы будут проводиться по следующим адресам: улица Руставелли, улица Шелгунова, квартал Щербакова. Удобный город - Сегодня, 14:28 242
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