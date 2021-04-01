Киев пытается переложить вину за войну в Донбассе на выдуманного агрессора – общественница

Киев не намерен выполнять взятые на себя обязательства в рамках Минских переговоров и пытается переложить вину за войну в Донбассе на выдуманного агрессора. Об этом заявила координатор проекта "Волонтер" общественного движения "Мир Луганщине" Антонина Машкова.

Она отметила, что не верит в стремление Киева к миру, ведь "если бы это было действительно так, то обстрелы бы давно прекратились".

"Почему украинские СМИ молчат об итогах последнего заседания Контактной группы? Почему не озвучивает результат руководство Украины? Потому что Киев не намерен соблюдать ни эти, ни прошлые договоренности. И сейчас украинская верхушка молчит, затаилась, так как думает, как ей выгодно вывернуть наизнанку очередное свое обещание, как подменить в участниках конфликта Донбасс на Россию и свалить вину за войну на выдуманного агрессора", - подчеркнула Машкова.

Общественница констатировала, что в то время, как Республики делают все возможное для достижения мира, представители Украины "продолжают юлить и придумывают новые причины нарушать и без того шаткое перемирие".

"Итог внеочередного заседания Контактной группы по Донбассу не вызывает оптимизма. Несмотря на то, что заседание состоялось по инициативе Киева, достигнуть результатов, которые внушали бы доверие и надежду на мир, нет", - продолжила координатор проекта.

Она отметила, что за инициированным Киевом заседанием конкретных шагов со стороны Украины не последовало.

"Вечером было оговорено, что теперь ВСУ смогут открывать огонь только по команде руководства. А утром этого же дня украинские СМИ растиражировали интервью министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы о том, что ВСУ будут вести ответный огонь на любые угрозы атаки со стороны "боевиков". Мы же понимаем, что угроза для украинской стороны - это даже обычный комар, который они потом назовут беспилотником. Чем угрожал им пятилетний малыш из ДНР? За что его убили?" - добавила Машкова.

Напомним, пресс-секретарь делегации ЛНР в Контактной группе Мария Ковшарь сообщала, что 6 апреля Украина заявила о намерении созвать внеочередное заседание якобы для "принятия решительных мер по восстановлению режима прекращения огня и возвращению к безусловному выполнению договоренностей, достигнутых 22 июля 2020 года".

По итогам внеочередного заседания пресс-секретарь делегации ЛНР заявила, что Киев отказался от предложений представителей Донбасса по обеспечению работы координационного механизма контроля перемирия.

Согласованные участниками Контактной группы Дополнительные меры по обеспечению режима прекращения огня и контроля за его соблюдением вступили в силу с 00:01 27 июля. Они включают запрет на разведывательно-диверсионные действия; использование летательных аппаратов; размещение тяжелого вооружения в населенных пунктах и их окрестностях. Ответный огонь в случае наступательных действий допускается только в том случае, если он открыт по приказу соответствующего руководства ВСУ или Народных милиций ЛНР и ДНР после безуспешной попытки использовать координационный механизм. Об издании таких приказов должна быть уведомлена Контактная группа.

Власти Украины начали силовую операцию против Донбасса в апреле 2014 года. Урегулирование конфликта базируется на Комплексе мер по выполнению Минских соглашений, подписанном 12 февраля 2015 года в белорусской столице участниками Контактной группы и согласованном с главами стран - участниц "нормандской четверки" (Россия, Германия, Франция и Украина). Обеспечить выполнение положений документа стороны конфликта призвал Совет безопасности ООН, который одобрил документ резолюцией № 2202 от 17 февраля 2015 года.

Комплекс мер предусматривает прекращение огня, отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения, начало диалога о восстановлении социально-экономических связей Киева и Донбасса, а также реформу конституции Украины с целью децентрализации и закрепления "особого статуса отдельных районов Донецкой и Луганской областей".

09 апреля — Луганск