ВСУ препятствовали работе беспилотника ОБСЕ у Счастья – Народная милиция

Киевские силовики использовали средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) для препятствования работе беспилотного летательного аппарата (БПЛА) Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ в районе Счастья. Об этом на брифинге сообщил офицер пресс-службы управления Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.

Он рассказал, что "по указаниям командования "ООС" (так называемой операции объединенных сил) подразделения РЭБ с целью сокрытия фактов размещения запрещенной военной техники продолжают радиоэлектронное подавление каналов управления БПЛА миссии ОБСЕ".

"Нами выявлены очередные факты работы мобильных групп РЭБ из состава 20-го батальона РЭБ в зонах ответственности 80-й бригады ВСУ. Работа по подавлению каналов управления и навигации БПЛА осуществлялась в районе населенного пункта Счастье, где наблюдатели миссии ОБСЕ были вынуждены прекращать работу из-за угрозы потери беспилотника", – сообщил Филипоненко.

Офицер пресс-службы добавил, что "все факты препятствования со стороны украинских боевиков пролетам БПЛА подтверждаются в официальных отчетах СММ ОБСЕ".

Ранее в Народной милиции ЛНР неоднократно информировали, что киевские силовики используют средства РЭБ для препятствования работе БПЛА СММ ОБСЕ в зоне проведения так называемой операции объединенных сил.

Власти Украины начали силовую операцию против Донбасса в апреле 2014 года. Урегулирование конфликта базируется на Комплексе мер по выполнению Минских соглашений, подписанном 12 февраля 2015 года в белорусской столице участниками Контактной группы и согласованном с главами стран - участниц "нормандской четверки" (Россия, Германия, Франция и Украина). Документ, в частности, предусматривает прекращение огня и отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения.

09 апреля — Луганск