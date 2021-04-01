Австрийский бизнесмен приобрел бытовую технику и мебель для зоринского детсада

Австрийский бизнесмен Отто Хирш приобрел бытовую технику и мебель для зоринского детского сада "Буратино". Об этом сообщили в администрации Перевальского района."В яслях-саду "Буратино" Зоринска состоялось значимое событие: детскому учреждению были вручены подарки от австрийского бизнесмена Отто Хирша. Для нужд детского сада были приобретены четыре стиральные машины, три пылесоса, два утюга, мебель для медицинского кабинета: стол, детская кроватка, три шкафа и стул", - говорится в сообщении.Глава администрации Перевальского района Виталий Михайлов отметил, что Хирш оказывает поддержку региону уже на протяжении нескольких лет. Он неоднократно приобретал мебель и технику для образовательных учреждений, а также участвовал в восстановлении зоринской школы, пострадавшей в результате обстрела со стороны ВСУ."От всей души хочется поблагодарить нашего австрийского друга за оказанную помощь, отзывчивость и такое внимание к нашим детям", - сказал Михайлов.В администрации Перевальского района рассказали, что Хирш является членом благотворительного фонда Diakonie Austria, который, в том числе, оказывает помощь образовательным учреждениям Донбасса, пострадавшим в результате боевых действий.09 апреля — Луганск