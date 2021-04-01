Британские войска привели в повышенную боеготовность из-за России

"Стягивание российских войск к границам Украины вызвало озабоченность в Министерстве обороны. Ситуация постоянно отслеживается. Я бы охарактеризовал ее как нарастающий кризис", — сказал собеседник газеты.

Фото: Reuters / © Omar SobhaniБританскую армию привели в повышенную степень готовности из-за России. Об этом пишет Mirror со ссылкой на источники в правительстве, передает РИА Новости.в Ђв ЂВ британском правительстве и военном командовании также заявили, что наблюдают за событиями в этом регионе "с растущим беспокойством".в ЂСитуация в Донбассе обострилась в феврале этого года. Участились обстрелы населенных пунктов ДНР и ЛНР со стороны украинских силовиков. В самопровозглашенных республиках считают, что Киев готовит масштабное наступление. В марте главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак назвал такой сценарий возможным.в ЂПресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что Украина превращается в потенциально взрывоопасную территорию. По его словам, любая страна, у границ которой есть нестабильный регион, примет необходимые меры для собственной безопасности. Он также подчеркнул, что Россия не угрожала и не угрожает ни одной стране мира.