Регистрация  ::  Войти

Авторизация


Забыли пароль?
Власть
Экономика
Соц сфера
Проблема
Память
Луганщина
Духовность
Здоровье
Образование
Культура
ЖКХ
Семья
Сегодня

Британские войска привели в повышенную боеготовность из-за России

root Сегодня, 18:300Новости
Британские войска привели в повышенную боеготовность из-за России
Фото: Reuters / © Omar Sobhani
Британскую армию привели в повышенную степень готовности из-за России. Об этом пишет Mirror со ссылкой на источники в правительстве, передает РИА Новости.
в Ђ
"Стягивание российских войск к границам Украины вызвало озабоченность в Министерстве обороны. Ситуация постоянно отслеживается. Я бы охарактеризовал ее как нарастающий кризис", — сказал собеседник газеты.

в Ђ
В британском правительстве и военном командовании также заявили, что наблюдают за событиями в этом регионе "с растущим беспокойством".
в Ђ
Ситуация в Донбассе обострилась в феврале этого года. Участились обстрелы населенных пунктов ДНР и ЛНР со стороны украинских силовиков. В самопровозглашенных республиках считают, что Киев готовит масштабное наступление. В марте главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак назвал такой сценарий возможным.
в Ђ
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что Украина превращается в потенциально взрывоопасную территорию. По его словам, любая страна, у границ которой есть нестабильный регион, примет необходимые меры для собственной безопасности. Он также подчеркнул, что Россия не угрожала и не угрожает ни одной стране мира.

Метки: {keywords}

  • Распечатать

Ссылки на материал


html-cсылка:

BB-cсылка:

Прямая ссылка:

Ссылки по теме: