ВСУ за неделю 18 раз нарушили "режим тишины" в зоне ответственности ЛНР – Народная милиция

Киевские силовики за минувшую неделю 18 раз нарушили режим прекращения огня в зоне ответственности ЛНР. Об этом на брифинге сообщил офицер пресс-службы управления Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.

"Всего в течение недели вооруженные формирования Украины 18 раз нарушили режим прекращения огня. Обстрелам со стороны противника подверглись 10 населенных пунктов Республики", - сказал он.

Офицер пресс-службы уточнил, что военнослужащие ВСУ обстреляли район села Лозовое из минометов калибра 82 мм и стрелкового оружия, а район села Логвиново - из 120-мм миномета.

Окрестности села Калиново подверглись обстрелу из автоматического станкового гранатомета (АГС).

"С позиций вблизи населенного пункта Катериновка боевики дважды подвергли обстрелу из СПГ (станковых противотанковых гранатометов), АГС, РПГ (ручных противотанковых гранатометов), крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия район населенного пункта Молодежное, выпустив 15 гранат", - добавил Филипоненко.

Также киевские силовики открывали огонь из боевой машины пехоты, СПГ, АГС, РПГ и стрелкового оружия по району Золотого-5, район села Калиново-Борщеватое подвергся обстрелу из 122-мм артиллерийских орудий, а окрестности села Желобок и поселка Голубовское - из АГС и стрелкового оружия.

Напомним, что участники Контактной группы по урегулированию конфликта в Донбассе с осени 2014 года более 20 раз заявляли о достижении соглашений по соблюдению "режима тишины" в регионе. Киевские силовики неоднократно нарушали условия перемирия, в том числе открывая огонь из крупнокалиберных орудий, минометов и орудий танков, которые должны были быть отведены в соответствии с Минскими соглашениями.

Власти Украины начали силовую операцию против Донбасса в апреле 2014 года. Урегулирование конфликта базируется на Комплексе мер по выполнению Минских соглашений, подписанном 12 февраля 2015 года в белорусской столице участниками Контактной группы и согласованном с главами стран - участниц "нормандской четверки" (Россия, Германия, Франция и Украина). Документ, в частности, предусматривает прекращение огня и отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения.

09 апреля — Луганск