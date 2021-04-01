Жители ЛНР не верят, что Киев выполнит договоренности о прекращении огня - общественница

Жители ЛНР не верят в выполнение киевскими силовиками договоренностей о прекращении огня. Об этом заявила работник исполкома славяносербского территориального отделения общественного движения "Мир Луганщине" Светлана Мовчан.

"На внеочередном заседании Контактной группы по Донбассу, которое состоялось по инициативе Киева, что не может не радовать, была достигнута важная договоренность - теперь ВСУ смогут открывать огонь только в случае, если будет существовать угроза атаки со стороны Народных Республик", - сказала она.

Общественница отметила, что "по факту теперь обстрелы должны прекратиться навсегда", так как защитники ЛНР и ДНР не настроены на агрессию, а руководства Республик являются приверженцами мирного решения конфликта и соблюдения Минских договоренностей.

"Мы надеемся, что руководство ВСУ будет прислушиваться к голосу разума и наконец-то услышит, что Донбасс за мир. Но нам сложно поверить в новые договоренности, мы не можем доверять Киеву, который семь лет подряд говорит одно, а делает совсем другое, - подчеркнула Мовчан. - Сколько раз нам обещали мир, а потом "поливали" нас из запрещенных орудий? Сколько раз нам давали надежду на мир, а потом заставляли нас сидеть в подвалах?"

Работник исполкома добавила, что если раньше ВСУ могли открывать огонь по Донбассу "по приказу любого комбата, а то и ротного", то теперь дать такую команду уполномочено только высшее руководство ВСУ.

"Мы уже не верим никаким обещаниям украинской стороны, но в душе все же теплится надежда - вдруг в этот раз нас не обманут. Если после своего обещания Киев снова начнет обстреливать наши города, то можно будет сделать такой вывод: украинская сторона не хочет мира и все ее обещания - пустая болтовня. Или же проблема совсем в другом? Может президент Владимир Зеленский вовсе не контролирует ситуацию в Украине и ему не подчиняются военные?" - подытожила общественница.

Согласованные участниками Контактной группы Дополнительные меры по обеспечению режима прекращения огня и контроля за его соблюдением вступили в силу с 00:01 27 июля. Они включают запрет на разведывательно-диверсионные действия; использование летательных аппаратов; размещение тяжелого вооружения в населенных пунктах и их окрестностях. Ответный огонь в случае наступательных действий допускается только в том случае, если он открыт по приказу соответствующего руководства ВСУ или Народных милиций ЛНР и ДНР после безуспешной попытки использовать координационный механизм. Об издании таких приказов должна быть уведомлена Контактная группа.

Власти Украины начали силовую операцию против Донбасса в апреле 2014 года. Урегулирование конфликта базируется на Комплексе мер по выполнению Минских соглашений, подписанном 12 февраля 2015 года в белорусской столице участниками Контактной группы и согласованном с главами стран - участниц "нормандской четверки" (Россия, Германия, Франция и Украина). Обеспечить выполнение положений документа стороны конфликта призвал Совет безопасности ООН, который одобрил документ резолюцией № 2202 от 17 февраля 2015 года.

Комплекс мер предусматривает прекращение огня, отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения, начало диалога о восстановлении социально-экономических связей Киева и Донбасса, а также реформу конституции Украины с целью децентрализации и закрепления "особого статуса отдельных районов Донецкой и Луганской областей".

09 апреля — Луганск