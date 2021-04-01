"Почта ЛНР" введет в обращение блок марок к 60-летию со дня первого полета в космос

Государственное унитарное предприятие "Почта ЛНР" 12 апреля введет в обращение блок художественных почтовых марок к 60-летию со дня первого полета человека в космос. Об этом сообщили на предприятии."12 апреля вводится в обращение блок художественных почтовых марок "60 лет со дня первого полета в космос", - говорится в сообщении.Блок форматом 138 мм х 66 мм выпущен тиражом 960 экземпляров, его номинальная цена - 126 руб.На марке "Береговой Георгий Тимофеевич" расположена фотография летчика-космонавта СССР, дважды Героя Советского Союза.На марке "60 лет со дня первого полета в космос" изображена картина Алексея Леонова "Наша прекрасная планета".На марке "Гагарин Юрий Алексеевич" расположена фотография летчика-космонавта СССР, Героя Советского Союза.На всех марках блока изображены герб ЛНР, тексты: "ЛНР", LPR, "2021". Номинальная цена каждой марки – 42 руб.На блоке "60 лет со дня первого полета в космос" изображена картина Леонова "Наша прекрасная планета", тексты: "60 лет со дня первого полета в космос", "Почта ЛНР", "Апрель 2021", "Тираж: 960 блоков", "2021".Знаки почтовой оплаты можно будет приобрести в отделениях почтовой связи Республики.12 апреля в России отмечают День космонавтики в ознаменование первого космического полета, совершенного Юрием Гагариным. В этот день в 1961 году он на корабле "Восток" совершил первый космический полет. В 1968 году был учрежден Всемирный день авиации и космонавтики.09 апреля — Луганск