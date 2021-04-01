Таможенники и пограничники пресекли незаконный ввоз в ЛНР медикаментов на 50 тыс. руб.

Сотрудники Государственного таможенного комитета (ГТК) и Службы пограничной охраны МГБ ЛНР пресекли незаконный ввоз в Республику незадекларированных медикаментов на сумму более 50 тыс. руб. Об этом сообщил пресс-центр ГТК.Нарушитель был задержан на таможенном посту "Изварино"."7 апреля 2021 года в ходе работы совместной досмотровой группы из числа сотрудников Государственного таможенного комитета ЛНР и Службы пограничной охраны МГБ ЛНР при проведении досмотра транспортного средства жителя Луганска выявлено 33 упаковки лекарственных препаратов, которые были не задекларированы соответствующим образом", - сказал начальник поста Владимир Гончарук.Он добавил, что, "по предварительной оценке, стоимость медикаментов превышает 50 тысяч рублей".В пресс-центре отметили, что незадекларированный товар изъят, в отношении мужчины составлен протокол о нарушении таможенных правил.В ГТК ЛНР напомнили нормы ввоза в Республику лекарственных препаратов."Согласно постановлению Совета министров ЛНР от 24 июля 2018 года №432/18, разрешено перемещать лекарственные средства в количестве не более 5 упаковок разных наименований для индивидуального применения, за исключением лекарственных средств, содержащих психотропные, наркотические и сильнодействующие вещества и их прекурсоры. Превышение количественных пределов допускается при предъявлении индивидуальных письменных рекомендаций лечащего врача, с учетом заявленного срока пребывания на таможенной территории ЛНР", - разъяснил Гончарук.09 апреля — Луганск