Путин назначил Меняйло врио главы Северной Осетии

Фото: © РИА Новости / Максим БлиновПрезидент России Владимир Путин назначил Сергея Меняйло временно исполняющим обязанности главы Северной Осетии, передает РИА Новости.в ЂТакже он подписал заявление об отставке по собственному желанию нынешнего главы региона Вячеслава Битарова.С Меняйло глава государства пообщался по видеосвязи.в Ђ"Тема нашей сегодняшней встречи и беседы понятна. Особенно мне вас спрашивать нечего, потому что я и так практически всё знаю. Знаю и вашу биографию, и работу, службу. У меня только один вопрос на самом деле. К предлагаемой вам работе готовы? Вы этого хотите внутренне?" — сказал Путин.в Ђ"Я готов к работе", — заверил Меняйло.в ЂТакже он попросил президента дать поручение разработать индивидуальную комплексную программу социально-экономического развития для Северной Осетии.в ЂПриоритетной задаче на посту главы региона Меняйло назвал решение проблем в сфере здравоохранения. Помимо этого он рассказал о планах укреплять сотрудничество с соседними республиками.в ЂНепрямые выборы главы Северной Осетии состоятся, как и планировалось, 19 сентября, сообщили РИА Новости в ЦИК. Его выберут депутаты из трех предложенных президентом кандидатур.в ЂВ период с апреля 2014 по октябрь 2016 года он был губернатором Севастополя, а в июле 2016 года его назначили постпредом президента в Сибирском федеральном округе. Также в августе 2016 года он вошел в Совет Безопасности.