Путин назначил Меняйло врио главы Северной Осетии
Президент России Владимир Путин назначил Сергея Меняйло временно исполняющим обязанности главы Северной Осетии, передает РИА Новости.
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Также он подписал заявление об отставке по собственному желанию нынешнего главы региона Вячеслава Битарова.
С Меняйло глава государства пообщался по видеосвязи.
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"Тема нашей сегодняшней встречи и беседы понятна. Особенно мне вас спрашивать нечего, потому что я и так практически всё знаю. Знаю и вашу биографию, и работу, службу. У меня только один вопрос на самом деле. К предлагаемой вам работе готовы? Вы этого хотите внутренне?" — сказал Путин.
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"Я готов к работе", — заверил Меняйло.
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Также он попросил президента дать поручение разработать индивидуальную комплексную программу социально-экономического развития для Северной Осетии.
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Приоритетной задаче на посту главы региона Меняйло назвал решение проблем в сфере здравоохранения. Помимо этого он рассказал о планах укреплять сотрудничество с соседними республиками.
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Непрямые выборы главы Северной Осетии состоятся, как и планировалось, 19 сентября, сообщили РИА Новости в ЦИК. Его выберут депутаты из трех предложенных президентом кандидатур.
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В период с апреля 2014 по октябрь 2016 года он был губернатором Севастополя, а в июле 2016 года его назначили постпредом президента в Сибирском федеральном округе. Также в августе 2016 года он вошел в Совет Безопасности.
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