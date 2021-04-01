В Изварино у луганчанина забрали лекарства от ковида и пневмонии на 50 тысяч рублей. ФОТО



Нарушитель был задержан на таможенном посту «Изварино».

«7 апреля 2021 года в ходе работы совместной досмотровой группы из числа сотрудников Государственного таможенного комитета и Службы пограничной охраны МГБ при проведении досмотра транспортного средства жителя Луганска выявлено 33 упаковки лекарственных препаратов, которые были не задекларированы соответствующим образом», — рассказал начальник поста Владимир Гончарук.



Он добавил, что, «по предварительной оценке, стоимость медикаментов превышает 50 тысяч рублей».

В пресс-центре отметили, что незадекларированный товар изъят, в отношении мужчины составлен протокол о нарушении таможенных правил.

Комментарий журналисты:

На фото видны название изъятых препаратов «Актерма» и «Солу-Медрол».

В Луганске многие врачи выписывают дорогостоящую «Актерму» пациентам с тяжелой формой пневмонией при заражении коронавирусом. Луганчане купить в городских аптеках этот препарат не могут, и переплачивают за него «бешенные» деньги частникам. Хотя фирма Roche — производитель этого лекарства, еще в конце прошлого года заявила, что «Актерма» признана не эффективным при лечении тяжелой формы пневмонии при COVID-19.

«Солу-Медрол» применяется при лечении онкологических заболеваний, тяжелых состояний, в том числе при пневмониях.

Школа выживания - Сегодня, 19:45 176 На пункте пропуска «Изварино» сотрудники Государственного таможенного комитета (ГТК) и Службы пограничной охраны пресекли незаконный ввоз незадекларированных медикаментов на сумму более 50 тыс. руб. Об этом сообщил пресс-центр ГТК.Нарушитель был задержан на таможенном посту «Изварино».«7 апреля 2021 года в ходе работы совместной досмотровой группы из числа сотрудников Государственного таможенного комитета и Службы пограничной охраны МГБ при проведении досмотра транспортного средства жителя Луганска выявлено 33 упаковки лекарственных препаратов, которые были не задекларированы соответствующим образом», — рассказал начальник поста Владимир Гончарук.Он добавил, что, «по предварительной оценке, стоимость медикаментов превышает 50 тысяч рублей».В пресс-центре отметили, что незадекларированный товар изъят, в отношении мужчины составлен протокол о нарушении таможенных правил.На фото видны название изъятых препаратов «Актерма» и «Солу-Медрол».В Луганске многие врачи выписывают дорогостоящую «Актерму» пациентам с тяжелой формой пневмонией при заражении коронавирусом. Луганчане купить в городских аптеках этот препарат не могут, и переплачивают за него «бешенные» деньги частникам. Хотя фирма Roche — производитель этого лекарства, еще в конце прошлого года заявила, что «Актерма» признана не эффективным при лечении тяжелой формы пневмонии при COVID-19.«Солу-Медрол» применяется при лечении онкологических заболеваний, тяжелых состояний, в том числе при пневмониях.Школа выживания - Сегодня, 19:45 176

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