Зеленский выступил за перемирие в Донбассе

"После нескольких месяцев соблюдения полного и всеобщего прекращения огня мы вернулись к необходимости установления перемирия", — считает Зеленский.

Фото: ReutersПрезидент Украины Владимир Зеленский заявил о необходимости нового перемирия в Донбассе после посещения линии соприкосновения, передает РИА Новости.Глава государства написал в Facebook, что выстрелы на передовой стали "опасной обыденностью".в ЂКак ранее подчеркнул главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак, силовой вариант "освобождения" Донбасса неприемлем для Киева, так как это чревато жертвами среди мирного населения и военнослужащих. При этом на прошлой неделе он заявил, что ВСУ будет усиливать группировку войск в Донбассе и на крымском направлении — в ответ на "наращивание" российских сил на границе с Украиной.