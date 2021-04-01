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Зеленский выступил за перемирие в Донбассе

root Сегодня, 20:3026Новости
Зеленский выступил за перемирие в Донбассе
Фото: Reuters
Президент Украины Владимир Зеленский заявил о необходимости нового перемирия в Донбассе после посещения линии соприкосновения, передает РИА Новости.
Глава государства написал в Facebook, что выстрелы на передовой стали "опасной обыденностью".
"После нескольких месяцев соблюдения полного и всеобщего прекращения огня мы вернулись к необходимости установления перемирия", — считает Зеленский.

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Как ранее подчеркнул главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак, силовой вариант "освобождения" Донбасса неприемлем для Киева, так как это чревато жертвами среди мирного населения и военнослужащих. При этом на прошлой неделе он заявил, что ВСУ будет усиливать группировку войск в Донбассе и на крымском направлении — в ответ на "наращивание" российских сил на границе с Украиной.

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