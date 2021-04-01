Выборы депутатов Молодежного парламента ЛНР пройдут 14 мая – председатель ВМИК (ФОТО)

Выборы депутатов Молодежного парламента ЛНР второго созыва пройдут 14 мая. Об этом по итогам заседания Временной молодежной избирательной комиссии (ВМИК) сообщила ее председатель Светлана Хворостян."Сегодня Временной молодежной избирательной комиссией была утверждена дата единого дня голосования, оно пройдет 14 мая. До начала выборов кандидаты проводят предвыборную агитацию", - сказала она.Хворостян напомнила, что ВМИК зарегистрировала 259 кандидатов, "35 из которых станут депутатами Молодежного парламента, а 35-70 человек – резервистами".Напомним, кандидаты в депутаты Молодежного парламента ЛНР начали предвыборную агитацию 1 апреля.Ранее оргкомитет Молодежного парламента утвердил состав ВМИК, которая позже сформировала 21 молодежную участковую избирательную комиссию.Постановление о Молодежном парламенте Луганской Народной Республики Народный Совет ЛНР принял 5 марта 2019 года. Голосование на выборах депутатов Молодежного парламента первого созыва проходило с 17 по 25 апреля того же года во всех вузах и на каждой территории Республики. На основании результатов голосования ВМИК утвердила основной и резервный составы депутатов Молодежного парламента ЛНР. В основной состав вошли 35 молодежных депутатов, еще 70 составляют резерв. Позже Молодежный парламент утвердил состав профильных комиссий и их руководство.09 апреля — Луганск