Синоптики прогнозируют днем 10 апреля в ЛНР до 15 градусов тепла

Температура воздуха в Республике 10 апреля будет колебаться от 2 градусов тепла ночью до 15 градусов выше нуля днем. Об этом ЛИЦ сообщили в Центре гидрометеорологии (ЦГМ) МЧС ЛНР.

"С 21:00 9 апреля до 21:00 10 апреля на территории Луганской Народной Республики ожидается переменная облачность, без осадков, ветер северо-восточный 7-12 м/с, днем местами порывы до 15-18 м/с. Температура воздуха ночью 2-7, днем 10-15 градусов тепла", - прогнозируют синоптики.

В ЦГМ уточнили, что в Луганске, Краснодоне, Алчевске температура воздуха ночью составит 2-4 градуса выше нуля, днем – плюс 13-15 градусов.

В Красном Луче, Антраците, Ровеньках и Свердловске температура воздуха ожидается плюс 2-4 градуса ночью и 11-13 градусов тепла днем.

Температуру в Перевальске, Стаханове и Первомайске синоптики прогнозируют от 3 до 5 градусов тепла ночью и от 12 до 14 градусов выше нуля днем.

Согласно климатическим данным, полученным за 180 лет метеорологических наблюдений, в Луганске самую низкую температуру ночью 10 апреля метеорологи фиксировали в 1916 году – минус 5,4 градуса. Температура самого теплого дня была зафиксирована в 1972 году и составляла плюс 25 градусов.

Время восхода солнца в столице ЛНР 10 апреля – 05:14, время захода – 19:39. Продолжительность светового дня составит 14 часов 25 минут.

По предварительному прогнозу, утром и днем 11 апреля местами пройдут кратковременные дожди, до 15-20 м/с усилится ветер, температурный фон незначительно понизится. 12 апреля – осадков не ожидается, температура воздуха повысится на 5-7 градусов.

09 апреля — Луганск