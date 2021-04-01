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Народная милиция за неделю передала 1,5 т гумпомощи жителям прифронтовых районов ЛНР

Sergey Сегодня, 20:4524Новости
Народная милиция за неделю передала 1,5 т гумпомощи жителям прифронтовых районов ЛНР
Военнослужащие Народной милиции ЛНР за неделю передали более 1,5 т гуманитарной помощи жителям прифронтовых районов Республики. Об этом на брифинге сообщил офицер пресс-службы управления оборонного ведомства ЛНР Иван Филипоненко.
"На прошедшей неделе военнослужащими Народной милиции ЛНР была доставлена адресная гуманитарная помощь более чем 200 жителям прифронтовых поселков. В состав гуманитарной помощи вошли продуктовые наборы, средства гигиены, бытовая химия и детские игрушки общим весом более 1,5 тонны", - сказал он.
В 2020 году представители оборонного ведомства Республики совместно с общественными организациями и благотворительными фондами передали нуждающимся жителям и социальным учреждениям ЛНР более 40 тонн гуманитарной помощи.
09 апреля — Луганск

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