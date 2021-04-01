Публикация Киевом текста допмер дает надежду на уменьшение количества обстрелов – депутат

Публикация Украиной неискаженного текста Дополнительных мер по обеспечению режима прекращения огня и контролю за его соблюдением дает надежду на уменьшение количества обстрелов ЛНР и ДНР со стороны ВСУ. Об этом заявил депутат Народного Совета ЛНР Владимир Поляков.

Он сказал, что после очередного обострения на линии разграничения, в результате которого от обстрелов ВСУ пострадали инфраструктура и мирные жители, на сайте Министерства обороны Украины впервые с лета прошлого года было опубликовано заявление, фиксирующее обязательства Киева по соблюдению режима прекращения огня.

"Согласно заявлению, ответный огонь может открываться только по приказу руководства ВСУ и армии ЛНР и ДНР. Все случаи нарушения режима прекращения огня, которые будут иметь место с этого момента, будут говорить о том, что данные приказы были отданы непосредственно военным руководством Украины, - рассказал Поляков. - Также стоит отметить, что прекращение верификации возможных нарушений отныне происходит в ходе прямого двустороннего взаимодействия Донбасса и Украины".

Парламентарий предположил, что отныне "политикам Украины будет сложнее оправдать обстрелы по территории ЛНР и ДНР, что дает надежду, что обстрелов станет меньше".

Согласованные участниками Контактной группы Дополнительные меры по обеспечению режима прекращения огня и контроля за его соблюдением вступили в силу с 00:01 27 июля. Они включают запрет на разведывательно-диверсионные действия; использование летательных аппаратов; размещение тяжелого вооружения в населенных пунктах и их окрестностях. Ответный огонь в случае наступательных действий допускается только в том случае, если он открыт по приказу соответствующего руководства ВСУ или Народных милиций ЛНР и ДНР после безуспешной попытки использовать координационный механизм. Об издании таких приказов должна быть уведомлена Контактная группа.

Власти Украины начали силовую операцию против Донбасса в апреле 2014 года. Урегулирование конфликта базируется на Комплексе мер по выполнению Минских соглашений, подписанном 12 февраля 2015 года в белорусской столице участниками Контактной группы и согласованном с главами стран - участниц "нормандской четверки" (Россия, Германия, Франция и Украина). Обеспечить выполнение положений документа стороны конфликта призвал Совет безопасности ООН, который одобрил документ резолюцией № 2202 от 17 февраля 2015 года.

Комплекс мер предусматривает прекращение огня, отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения, начало диалога о восстановлении социально-экономических связей Киева и Донбасса, а также реформу конституции Украины с целью децентрализации и закрепления "особого статуса отдельных районов Донецкой и Луганской областей".

09 апреля — Луганск