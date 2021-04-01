В День космонавтики в Луганске свет отключат в домах всех четырех районов города





В Ленинском районе электроснабжение временно будет отсутствовать по следующим адресам:



улица Короткая, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 80, 82, 84, 86, 88, 90, 92, 94, 96, 98, 100;.

переулок Гражданский, 13;

улица Луганской Правды, 130, 132, 134, 136, 138, 140, 142, 144, 146, 148а;

улица Стадионная, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28.

В Жовтневом районе без электричества останутся:

улица Маяковского, 37, 39, 40, 41, 42;

улица 26 Бакинских комиссаров, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 16а, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 80, 82, 84;

улица Станкостроительная, 12, 14, 24, 26;

улица Маяковского, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 41;

улица Качалова, 67, 69, 71, 73, 75, 76, 77, 78, 80, 82, 84;

улица Кулика, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 65;

улица Комбайная, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61;

улица Лебедева-Кумача, 23а;

улица Плеханова, 41, 43, 45, 47, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73 74б;

улица Ватутина, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26

Электроснабжение в Артемовском районе будет отсутствовать:

улица Щорса, 1-58а, 26, 26а, 28;

улица Грабовского, 1-25, 27-69;

улица Мичурина, 1-59;

улица Паркоммуны, 1-89;

тупик Паркоммуны, 3-19;

улица Алчевская, 1-57;

улица Жуковского, 1-44б;

улица Зелинского, 19 -67;

улица 1-го Мая, 13-19, 26-32а;

переулок 1-го Мая, 1-7;

тупик 1-й Мичуринский, 2-24, 7, 13-19;

тупик 2-й Мичуринский, 1-42;

улица Фурманова, 3-42;

улица Чапаева, 1-19а;

тупик Алмазный, 11-34;

улица 1-я Краснознаменная, 85-189;

улица Совхозная, 17-150а;

улица Тарасовская, 1а-73а;

улица Сорокина, 99а;

улица Мухина, 61-121а.

В Каменнобродском районе электроснабжение будут отключать по таким адресам:

улица Рудя, 71, 73, 75, 89, 91, 93, 102-124;

тупик Рудя, 1-21

Предприятие приносит извинения за временные неудобства. Удобный город - Сегодня, 22:00 4 Специалисты Центральных городских электрических сетей (ГЭС) 12 апреля будут временно отключать от электричества некоторые дома Ленинского, Жовтневого, Артемовского и Каменнобродского районов Луганска в связи с плановыми ремонтными работами на линиях электропередач (ЛЭП).улица Короткая, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 80, 82, 84, 86, 88, 90, 92, 94, 96, 98, 100;.переулок Гражданский, 13;улица Луганской Правды, 130, 132, 134, 136, 138, 140, 142, 144, 146, 148а;улица Стадионная, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28.улица Маяковского, 37, 39, 40, 41, 42;улица 26 Бакинских комиссаров, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 16а, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 80, 82, 84;улица Станкостроительная, 12, 14, 24, 26;улица Маяковского, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 41;улица Качалова, 67, 69, 71, 73, 75, 76, 77, 78, 80, 82, 84;улица Кулика, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 65;улица Комбайная, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61;улица Лебедева-Кумача, 23а;улица Плеханова, 41, 43, 45, 47, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73 74б;улица Ватутина, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26улица Щорса, 1-58а, 26, 26а, 28;улица Грабовского, 1-25, 27-69;улица Мичурина, 1-59;улица Паркоммуны, 1-89;тупик Паркоммуны, 3-19;улица Алчевская, 1-57;улица Жуковского, 1-44б;улица Зелинского, 19 -67;улица 1-го Мая, 13-19, 26-32а;переулок 1-го Мая, 1-7;тупик 1-й Мичуринский, 2-24, 7, 13-19;тупик 2-й Мичуринский, 1-42;улица Фурманова, 3-42;улица Чапаева, 1-19а;тупик Алмазный, 11-34;улица 1-я Краснознаменная, 85-189;улица Совхозная, 17-150а;улица Тарасовская, 1а-73а;улица Сорокина, 99а;улица Мухина, 61-121а.улица Рудя, 71, 73, 75, 89, 91, 93, 102-124;тупик Рудя, 1-21Предприятие приносит извинения за временные неудобства. Удобный город - Сегодня, 22:00 4

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