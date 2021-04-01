Луганский театр представил премьеру мистического спектакля "Инь и Ян. Черная версия" (ФОТО)

Фото: Марина Сулименко / ЛИЦЛуганский академический русский драматический театр (ЛАРДТ) имени Павла Луспекаева представил премьеру спектакля "Инь и Ян. Черная версия" по мотивам пьесы известного российского писателя Бориса Акунина. Об этом с места события передает корреспондент ЛИЦ.Режиссером-постановщиком спектакля выступила заслуженная артистка ЛНР Светлана Степкина, которая ранее поставила первый вариант акунинского экспериментального драматургического материала, написанного в двух версиях — черной (Инь) и белой (Ян), в названиях которых, помимо древнекитайских символов Солнца и Луны, обыгрываются имена двух главных персонажей.Главным действующим лицом спектакля является "интеллектуал, аристократ и эстет" Эраст Фандорин, который ведет расследование преступления в духе классических литературных детективов XIX века. В подмосковной усадьбе покойного миллионера и коллекционера восточных редкостей Сигизмунда Борецкого происходит оглашение его завещания. Наследниками становятся его племянница Инга, которая получает поместье и весь капитал, и племянник Ян – амбициозный студент-медик, который получает лишь старый веер. Приехавший в усадьбу Фандорин разъясняет значимость веера, имеющего две стороны: одну – белую с китайским иероглифом Ян, другую – черную с иероглифом Инь. Если веер повернуть к себе черной стороной и произнести восемь раз заклинание, "то миру станет лучше, а хозяину веера хуже", если же повернуть веер к себе белой стороной, то и эффект будет противоположным. За магическим предметом начинается настоящая охота, жертвами которой становятся несколько человек в доме Борецкого. Фандорин, обладая умением соединить воедино все намеки и улики, находит виновного до приезда полиции.Однако зритель, который стал ранее участником расследования запутанной истории в белой версии, заметит, что в новой постановке сюжет ведет несколько по иным лабиринтам тайн каждого персонажа, чьи образы также несколько переосмыслены.По мнению директора и художественного руководителя театра Галины Михайлюк-Филипповой, постановка спектакля "Инь и Ян. Черная версия" стала для режиссера и актеров "достаточно сложной профессиональной головоломкой, требующей проникновения в тайны психологии образов, игры воображения и проявления творческой индивидуальности".Худрук театра уверена, что два спектакля могут рассматриваться зрителем как две части единой постановки, посмотрев которые, можно сделать выводы и попытаться разгадать идею драматурга."Я смотрел белую версию, заметил, конечно, некоторые отличия, особенно в финале, но буду пересматривать две версии еще раз, потому что уверен, там скрыто намного больше, чем я сегодня уловил. В целом, по моему мнению, идея автора пьесы заставляет серьезно задуматься о том, что у каждого человека на каждом шагу есть несколько вариантов действий, как минимум — два. И то, какой вариант мы выбираем, сказывается в дальнейшем не только на нас, но и на наших окружающих, порой даже фатально. И этот факт приводит к осознанию ответственности за каждый твой шаг", — пришел к выводу зритель Виталий.В спектакле заняты: Артем Ключка (Фандорин), Владислав Солодилов (Маса), Наталья Бутко, Екатерина Сидорова (Инга), Алексей Рязанцев (Казимир Борецкий), Владислав Кузьминых (Ян Борецкий), Владимир Андриюк (Фадей), Руслан Махортов (Слюньков), Никита Вакуленко (Аркадий), Светлана Степкина (Глаша), Роза Молчанова (Лидия Анатольевна Борецкая), Сергей Матвиенко (Станислав Борецкий), Александр Сазанов (Диксон). Художник-постановщик – народный художник ЛНР Виктор Горбулин, художник по костюмам – заслуженный работник культуры ЛНР Галина Диденко.Очередной показ постановки состоитсяЛуганский академический русский драматический театр имени Луспекаева располагается по адресу: Луганск, улица Коцюбинского, 9-а. Дополнительную информацию можно получить по телефонам: (0642) 50 20 31, (0642) 50 11 43, на сайте театра или в соцсетях учреждения культуры: "Вконтакте", Facebook и Instagram.09 апреля — Луганск